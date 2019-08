Notiek Gulbenes jaunā objekta – rotācijas apļa – apzaļumošana. Šie darbi tuvojas beigām. Pašvaldības vides dizaina un labiekārtošanas speciālistes Laimas Šmites-Ūdres idejas realizēt palīdz Gulbenes labiekārtošanas iestāde.



Rotācijas apļa apzaļumošana nav iekļauta būvizmaksās. Apzaļumošanu pašvaldība veic no sava budžeta. Cik tas būs izmaksājis, to varēs pateikt vēlāk, - “Dzirkstelei” saka Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.

Apstādījumi tiek veidoti četrus metrus no rotācijas apļa malas, lai nodrošinātu redzamību. Rotācijas apļa iekšieni rotās kalnu priedes pundurforma, kas būs ap vienu metru augsta. Savukārt Japānas spireja būs ap 70 centimetus augsta, bet tunberga bārbele – apmēram 40 centimetrus.



Košumkrūmi esot izvēlēti atbilstoši apstākļiem, kādos tiem būs jādzīvo. Apstādījumu veidošana gulbja formā arī tikusi apsvērta, bet esošais reljefs neļāva to realizēt. Apstādījumi top saskaņā ar ceļu projektēšanas drošības standartiem – uzsver pašvaldībā.

Gulbenieši ir novērtējuši apzaļumojuma ideju un skaistumu, tomēr ieskanas arī bažas, vai apstādījumi netraucēs rotācijas apļa pārredzamību. Valsts policijas darbiniece, Satiksmes uzraudzības rotas vecākā inspektore Valda Gibala-Lesiņa “Dzirkstelei” saka – apstādījumi top rotācijas apļa iekšienē un tāpēc nevarētu traucēt pārredzamību.



“Turklāt priedītes taču ir dekoratīvās. Tās nebūs lielas. Un pa rotācijas apli transportlīdzekļu vadītājiem būs jābrauc tā, kā nosaka ceļu satiksmes noteikumi,” skaidro V.Gibala-Lesiņa. Viņa piebilst, ka projekta idejas tapšanas procesā ir piedalījusies sanāksmēs novada pašvaldībā.

Jau rakstījām, ka pērnā gada 1.februārī pašvaldības izsludinātajā atklātajā konkursā „Rotācijas apļa izveide un Brīvības ielas pārbūve no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē” uzvarēja SIA “8 CBR” ar piedāvāto 2 110 938,88 eiro līgumcenu bez PVN.