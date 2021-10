Gulbenes novada domes sēdē, kas notika 30.septembrī, deputāts Gunārs Ciglis aktualizēja jautājumu par biznesa inkubatora darbību Gulbenē.

Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika pastāstīja, ka septembra beigās notika Pašvaldību savienības un Ministru kabineta sarunas jau par nākamā gada budžetu. “Un šajā sarunu protokolā, ko atsūtīja arī mums, tas gan vēl ir tikai sarunu protokols un melnraksts, Gulbenes biznesa inkubatoram finansējums no valsts puses ir palicis. Tā ka ir cerīgi,” teica G.Švika.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Biznesa inkubatoru departamenta Madonas biznesa inkubatora vadītāja Iveta Vabule “Dzirkstelei” stāsta, ka publiskajā telpā informācija par finansējuma nepietiekamību izskanējusi jau pirms kāda laika. Par finansējuma palielināšanu ir iestājušās gan pašvaldības, gan LIAA biznesa inkubatora dalībnieki, rakstot oficiālu lūgumu valdībai, atsaucoties uz faktu, ka projekts, kas nodrošina biznesa inkubatoru darbību, sevi ir attaisnojis un nodokļu veidā Valsts kasē ir ienesis lielāku summu, nekā apgūts projektā. “Šobrīd augstākajos valdības līmeņos tiek lemts par finansējuma palielināšanu, no kā arī būs atkarīgs, kā biznesa inkubatori darbosies un cik lielā apjomā varēs turpināt savu darbību,” skaidro I.Vabule.

Viņa arī norāda, ka ne tikai izskanējusī informācija par finansējuma trūkumu, bet lielā mērā arī Covid-19 ierobežojumi un pandēmijas radītā nedrošība samazinājuši topošo uzņēmēju aktivitāti, jo lielākoties biznesa inkubatoru darbība notiek attālināti, lai nodrošinātu valstī noteiktos drošības pasākumus. Šobrīd tiek turpināta sadarbība ar esošajiem LIAA biznesa inkubatoru inkubācijas programmas dalībniekiem, taču jauni pagaidām netiek uzņemti, bet LIAA biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas programmā ir uzņemti jauni dalībnieki. LIAA Madonas biznesa inkubatorā pirmsinkubācijas grupa šobrīd ir nokomplektēta. Ir uzņemti 20 jauni dalībnieki, no kuriem 5 dalībnieki ir no Gulbenes novada.