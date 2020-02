Diskutē par atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā

Pagājušajā nedēļā Gulbenē notika SIA “Pilsētvides serviss” izsludinātā pirmā diskusija ar iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem Gulbenes novadā.

Pasākumam nebija daudz apmeklētāju, iespējams, ne visus bija sasniegusi informācija par šādu tikšanos. Taču iespēja vēl būs! Šādas sapulces Gulbenē tiek plānots rīkot regulāri - vismaz reizi divos mēnešos. Uzņēmuma darbinieki sola turpmāk informēt klientus, izsūtot īsziņas un e-pasta vēstules.

Šoreiz uz klātesošo jautājumiem atbildēt centās SIA “Pilsētvides serviss” valdes locekļi Jurģis Ugors un Baiba Muhina, kā arī uzņēmuma Malienas reģiona vadītāja Kristīne Andrejeva. Rezumējot tikšanos, Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis ierosināja, lai uzņēmums Gulbenes novada klientiem ieviestu sūdzību un ierosinājumu grāmatu. Tad būtu informācija analīzei un secinājumu izdarīšanai.

Jau tikšanās sākumā atklājās, ka visvairāk problēmu un nesaprašanas par atkritumu apsaimniekošanas kārtību ir ģimenes māju iemītniekiem gan pilsētā, gan laukos.

Garu dialogu par šo tēmu ar SIA “Pilsētvides serviss” uzsāka gulbenietis Nikolajs Brīvība. Viņam problēmas ir ar iekļaušanos atkritumu izvešanas grafikā, jo noteiktajā termiņā nespēj piepildīt konteineru ar atkritumiem. N.Brīvība nav ar mieru maksāt par pustukša konteinera izvešanu.

Uzņēmuma pārstāvji rosināja izvēlēties mazāka izmēra konteineru, tad atkritumi tiks izvesti reizi mēnesī. Ja radīšoties nepieciešamība, varēšot pieteikt arī papildu izvešanu. Ja pēc tam nākamajā mēnesī, kad jānotiek atkritumu izvešanai pēc grafika, konteiners vēl nebūs pilns, N.Brīvība varēs piezvanīt uzņēmumam un atteikties no šīs izvešanas reizes. B.Muhina norādīja, ka “attiecīgi tiks veikts pārrēķins”.

“Un līdz nākamajai izvešanai pēc grafika man būs jāgaida pusotrs mēnesis!” secināja N.Brīvība. Viņš pauda, ka visoptimālākā bijusi vecumvecā kārtība atkritumu izvešanā, iepriekš to piesakot pa tālruni. Viņš vaicāja, vai ir iespējams atjaunot šo kārtību. B.Muhina sacīja – uzņēmumā tam neesot resursu.

N.Brīvība pievērsās vēl vienai sāpīgai tēmai. Klienti maksā arī par sagatavotajiem un papīra formātā piesūtītajiem rēķiniem no SIA “Pilsētvides serviss”, par atgādinājuma vēstulēm samaksāt parādu.

“Mēs iespēju robežās cenšamies izdabāt visiem. Mums ir atkritumu izvešanas kalendārie grafiki. Vieni iedzīvotāji saka, ka tā ir laba doma, otri saka, ka tā ir galīgi garām doma,” sacīja J.Ugors. Viņš pauda, ka iedzīvotāju domas uzņēmumam ir svarīgas, taču tikai daži sakot, ka tagadējā kārtība ir sliktāka, vairums apgalvojot pretējo.

A.Caunītis atklāja “Pilsētvides servisa” darba praksi, sadalot iedzīvotājus divās daļās. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji maksā par faktiski izvesto, bet ģimenes māju, lauku viensētu iemītnieki maksā priekšapmaksu. Viņš ierosināja, ka varbūt vajadzētu vispār atteikties no rēķinu piesūtīšanas ģimenes mājām un lauku viensētām. Ir noteikta summa, kas aprēķināta pēc tarifa, un klients zina, cik katru mēnesi viņam regulāri ir jāmaksā. A.Caunītis arī piedāvāja, lai uzņēmums ļauj klientiem pašiem noteikt savu atkritumu izvešanas grafiku. B.Muhina sacīja, ka klients līguma parakstīšanas brīdī ar SIA “Pilsētvides serviss” izvēlas grafiku.

A.Caunītis runāja arī par daudziem klientiem nesaprotamo SIA “Pilsētvides serviss” darba stilu, izsūtot klientiem priekšapmaksas rēķinus. K.Andrejeva sacīja, ka priekšapmaksa ieviesta, jo tas esot “viens no veidiem, kā strādāt ar lielo parādnieku skaitu”.

A.Caunītis vaicāja, kas notiek, ja šāds priekšapmaksas rēķins ir samaksāts, bet no nākamās atkritumu izvešanas reizes klients ir atteicies. B.Muhina apgalvoja, ka saņemtā summa tiek iegrāmatota saistībā ar nākamo rēķinu.

Diskusijā iesaistījās gulbenietis, kurš apgalvoja – viņam esot pieredze, ka pārrēķini netiek veikti. “Pilsētvides servisa” pārstāvji pauda, ka šis piemērs ir viens atsevišķs gadījums, nevis sistēma.

Klients sacīja – uzņēmums pārrēķinu neveic (grāmatvedības datorprogramma to neļaujot), protams, klients nākamo maksājumu arī neveic. Rezultāts esot tāds, ka “Pilsētvides serviss” pēc grafika neizved atkritumus, jo nav taču samaksāts! K.Andrejeva pauda, ka tas noteikti ir bijis pārpratums. Konkrēto situāciju noskaidrošot.

Gulbenes novada deputāts Valtis Krauklis sacīja – viss tomēr nav tik jauki, kā domā SIA “Pilsētvides serviss” darbinieki. Sevišķi viņš to attiecina uz laukiem, kur viensētās dzīvo daudz veco vientuļo cilvēku. “Viņiem ir jāļauj pieteikt atkritumu izvešanu,” sacīja V.Krauklis. Grafika sistēma, kas paredz arī atteikumu pieņemšanu un līdz ar to maksājumu pārrēķinus, vecajiem cilvēkiem esot par sarežģītu. B.Muhina sacīja – pašvaldībai jāgroza novadā spēkā esošie atkritumu apsaimniekošanas noteikumi, laukos paredzot iespēju retāk izvest atkritumus. V.Krauklis sacīja – deputāti ņems vērā iedzīvotāju domas, izstrādājot un pieņemot jaunos atkritumu apsaimniekošanas noteikumus Gulbenes novadam.

V.Krauklis pievērsa uzmanību, ka tagad pilsētā tiek slēgti šķiroto atkritumu konteineri. Rezultātā pie tiem mētājas kartona kastes, jo cilvēki ar šķērēm kartonu negriezīs, lai iedabūtu konteinerā. Pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs Kristaps Dauksts “Pilsētvides servisa” pārstāvjiem vaicāja, vai tagad novadā ir uzlabojusies šķiroto atkritumu kvalitāte pēc tam, kad konteineriem ir uzliktas atslēgas. K.Andrejeva sacīja – kopš 1.septembra spēkā ir prasība, ka šķiroto atkritumu konteineriem ir jābūt slēgtiem. “Viens no iemesliem, kāpēc tas bija jādara, - lai uzlabotu šo konteineru saturu,” viņa teica.

Gulbenietis Guntis Grīnšteins pauda, ka šķiroto atkritumu konteineru aizslēgšana ir netālredzīga, jo rezultātā meži kļūst pilni ar tur izgāztajiem atkritumiem.

Gulbeniete Sarmīte Dundure rosināja padomāt par šķiroto atkritumu konteineru izvietošanu Gulbenē ģimenes māju tuvumā, lai tādējādi ietu pretim arī šiem klientiem, nevis tikai daudzdzīvokļu māju iemītniekiem. J.Ugors un K.Andrejeva sacīja, ka viena šāda vieta varētu būt Ūdensvada ielā, kā arī padomās par vietu Ozolu ielā.