Pagājušajā gadā Gulbenes elektrovilcieniņš mainīja starta vietu un sāka kursēt nevis no kultūras centra, bet no dzelzceļa stacijas pagalma. Zināmā mērā ar to varētu būt saistīts ienākumu kritums.

Tomēr pagaidām elektrovilcieniņa starta vieta mainīta netiks, jo viens gads vēl nav nekāds rādītājs, turklāt motorizētais braucamrīks labi iederas dzelzceļa stacijas infrastruktūrā – sacīja pašvaldības tūrisma aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” vadītāja Simona Sniķe, piedaloties deputātu finanšu komitejas sēdē 18.jūnijā.

Deputāts Anatolijs Savickis teica – viņš ir bijis viens no tiem, kurš aicināja elektrovilcieniņu atgriezt atpakaļ vecajā vietā – pilsētas centrā. Viņaprāt, stāvēšana šādā sākuma punktā kalpo kā reklāma. Bērni garāmejot redz elektrovilcieniņu un mudina vecākus iekāpt.

Jāatgādina, ka elektrovilcieniņa ekskursija “Atklāj un iepazīsti Gulbeni!” tika atzīta par 2014.gada veiksmīgāko Latvijas jauno tūrisma produktu. Arī šogad jūnijā elektrovilcieniņš Gulbenē pēc saraksta kursē piecas dienas nedēļā un pēc pieprasījuma (iepriekšējas rezervācijas gadījumā) - arī pārējās divās nedēļas dienās. Viens brauciens ilgst nepilnu stundu. Katru piektdienu un sestdienu vilcieniņš pulksten 13 piedāvā īpašu reisu, kura laikā uz 30 minūtēm piestāj pie Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja, brauciena dalībniekiem ir iespēja apskatīt muzejā esošās ekspozīcijas un izstādes. Ekskursijas pa pilsētu vilcieniņš šogad piedāvās jau septīto gadu pēc kārtas.

Deputāte Guna Pūcīte gribēja zināt, ar ko vēl varētu būt saistīti novada tūrisma aģentūras ienākumu samazinājumi 2019.gadā 30 procentu apmērā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. S.Sniķe teica, ka mazāki ienākumi bijuši no reklāmas uz elektrovilcieniņa, kā arī no suvenīru pārdošanas. Pašvaldības Ekonomikas nodaļas vadītāja Anita Rauza atgādināja, ka 2018.gadā tika izveidota aģentūras struktūrvienība “Dzelzceļš un Tvaiks” (Gulbenes dzelzceļa stacijā), bija ar to saistīti reklāmas līgumi šim mērķim. “Dzirkstele” rakstīja, ka togad kopumā jaunajam centram bija izdevies piesaistīt vairāk nekā 77 000 eiro. Lielā mērā tas bija toreizējās pašvaldības tūrisma aģentūras vadītājas Ivetas Kovtuņenko iniciatīvas rezultāts.

Deputāti finanšu komitejas sēdē konceptuāli akceptēja novada tūrisma aģentūras 2019.gada darba pārskatu. Tas vēl jāapstiprina domes sēdē 30.jūnijā.