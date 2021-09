Divas 1.klases Gulbenes novadā jau mācās attālināti

Saistībā ar atklātajiem Covid-19 saslimšanas gadījumiem divās izglītības iestādēs Gulbenes novadā šobrīd skolēni jau mācās attālināti. Par to “Dzirksteli” informē Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa.

Viņa stāsta, ka attālinātās mācības šobrīd notiek 1.klasei Stāķu pamatskolā un vienai no 1.klasēm Gulbenes novada vidusskolā.

Attālināti mācīsies divas nedēļas

“Šobrīd atbildība gulstas uz izglītības iestādes vadītāju. Izvērtējot situāciju un sazinoties ar Slimību profilakses un kontroles centru, vienojas par rīcību. Ja slimības ierobežošanai nepieciešams pieņemt lēmumu par attālinātām mācībām, tad iestādes vadītājs pieņem arī lēmumu. Tad tālāk saskaņo to ar dibinātāju, tas ir, pašvaldību, un pēc tam mēs informējam Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Šobrīd skolēniem un izglītības iestāžu darbiniekiem siekalu tests ir veikts divas reizes. Pēc pirmās reizes pozitīvi gadījumi bija piecās izglītības iestādēs - skolās, taču kontaktēšanās klašu kolektīvos nebija notikusi, līdz ar to individuāli tika noteikts kontaktpersonu loks, tālāk attiecīgi karantīna vai izolācija. Pēc otrās siekalu testa nodošanas šobrīd attālināti mācās divas 1.klases. Attālināti viņi mācīsies divas nedēļas. Pieņemu, ka mums ir jāgatavojas, ka tā notiks. Skatoties uz pieredzi, kas ir kopumā valstī, domāju, ka ik pa brīdim kāda klase dosies attālinātās mācībās,” stāsta E.Kanaviņa.

Šobrīd Covid-19 gadījumi ir atklāti starp skolēniem. Starp izglītības iestāžu darbiniekiem šobrīd nav uzrādīti pozitīvi Covid-19 testi.

E.Kanaviņa stāsta, ka līdz šim aptuveni 80 līdz 85 procenti izglītības iestāžu darbinieku ir vakcinēti pret Covid-19, bet šīs nedēļas otrajā pusē viņa varēs sniegt precīzāku informāciju. “Tie izglītības iestāžu darbinieki, kas nav vakcinēti, arī nodod siekalu testus,” saka E.Kanaviņa.

Siekalu testi izglītības iestādēs tiek nodoti visas nedēļas garumā, katrai iestādei ir sava noteikta diena, kad tos veic. “Jācer, ka varēsim visa gada garumā reaģēt uz individuāliem saslimšanas gadījumiem un ka nebūs valstiski noteikta ārkārtas situācija, kas paredzēs visiem mācīties attālināti,” saka E.Kanaviņa.

Saslimstība starp bērniem palielinās

Gulbenes novadā katru dienu tiek atklāti jauni Covid-19 gadījumi. Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Ilze Arāja “Dzirkstelei” stāsta, ka daļu saslimšanas gadījumu veido skolās veiktie testi. Atsevišķi saslimšanas gadījumi ir konstatēti arī darbavietās, kā arī slimo ģimenēs un tālāk arī saslimst kontaktpersonas.

“Raugoties kopumā Latvijā, 61 procents gadījumu no visiem izglītības iestādēs veiktajiem skrīningiem ir ar saslimšanas simptomiem, tātad nākuši uz skolu jau ar saslimšanas simptomiem. Un tas atklājās sarunas laikā, kad epidemiologs sazinās ar personu, kurai veikts Covid-19 tests. Saslimstība starp bērniem palielinās. Galvenā rekomendācija šobrīd – ja parādās kaut mazākās saslimšanas pazīmes – neliels klepus, iesnas, ir jāpaliek mājās, nevis jādodas uz darbu vai bērniem uz skolu un bērnudārzu,” uzsver I.Arāja.

Latvijā joprojām vadošais ir Covid-19 delta variants, kas ir ļoti lipīgs.





Jauni Covid-19 gadījumi

Gulbenes novadā

• 30. augustā – 12

• 31. augustā – 15

• 1. septembrī – 9

• 2. septembrī – 9

• 3. un 4. septembrī – 8

• 5. septembrī – 0

Avots: “Spkc.gov.lv”