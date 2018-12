Dome uzticas ārpakalpojuma sniedzējam

Gulbenes novada pašvaldību ir viena no 10 pašvaldībām valstī, kuras tur aizdomās par sarunātiem ļoti līdzīgiem publiskā iepirkuma nosacījumiem ielu apgaismojuma LED lampu nomaiņai – vēstījis TV3 raidījums “Nekā personīga”.



Tur tika norādīts, ka šajās pašvaldībās par iepirkuma procedūras uzvarētāju kļuvusi Daugavpils būvfirma “Derex”, kura uzstādīs gaismekļus, ko ražojis SIA Vizulo.

Šajā sakarā novada pašvaldības Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane “Dzirkstelei” skaidro:



“Iepirkuma „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu” nolikumu gatavoja Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu nodaļa. To mēs nebijām saskaņojuši vai aizņēmušies no citām pašvaldībām. Nolikums pirms publicēšanas tika apstiprināts iepirkumu komisijā. Tehniskā specifikācija ir nolikuma sastāvdaļa. Šo specifikāciju šim iepirkumam sagatavoja SIA “Forston”, kas tika izraudzīts tirgus izpētes rezultātā. Tātad mēs uzticējām ārpakalpojumu jau minētajam SIA “Forston”. Vēlos vērst uzmanību, ka šobrīd publiskajā telpā saistībā ar šo jautājumu ir izskanējusi neprecīza informācija, jo Gulbenes novada pašvaldības iepirkumā nav uzvarējusi firma “Derex”. Šajā iepirkumā piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 22.novembris (saņemts viens piedāvājums), savukārt lēmums tika pieņemts 3.decembrī, proti, ka pretendents neatbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Pagaidām neplānojam izsludināt atkārtotu iepirkumu. Rīkojot šo iepirkumu, Gulbenes novada pašvaldības speciālisti ir ievērojuši Publisko iepirkumu likumu un tirgus izpētes procedūru. Ja atklātos situācija, ka tehniskās specifikācijas sagatavotājs ir rīkojies kāda cita interesēs, tad viņam par to būtu arī jāatbild. Šobrīd nav pamata apšaubīt pakalpojuma sniedzēja paveikto.”