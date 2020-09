Druvienas pagasta iedzīvotājus apkalpos Rankas pasta nodaļa

Nodrošinot efektīvākus pasta sūtījumu piegādes procesus, 2020.gada septembrī mainās Gulbenes novada Druvienas pagasta adresātus apkalpojošā pasta nodaļa – turpmāk sūtījumus šīs teritorijas iedzīvotājiem piegādās Rankas pasta nodaļa.Par to informē “Latvijas Pasta” Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja Gundega Vārpa.

Vienīgās izmaiņas, kas skars iedzīvotājus, attiecas uz pakalpojumu pieteikšanu dzīvesvietā – to saņemšanai klienti aicināti sazināties ar Rankas pasta nodaļu pa tālruni 27891545, “Latvijas Pasta” Klientu centru pa tālruni 67008001, 27008001 vai konkrētās teritorijas pastnieku pa tālruni 23281123.

Līdz šim Gulbenes novada Druvienas pagasta adresātus apkalpoja Gulbenes 1.pasta nodaļa, taču ērtākai piegādes procesu organizēšanai turpmāk Druvienas pagasta adresātus apkalpos Rankas pasta nodaļa. Pasta sūtījumus savās pastkastītēs klienti turpinās saņemt tādā pašā kārtībā kā līdz šim, taču, lai pieteiktu pasta pakalpojumu saņemšanu savā dzīvesvietā, “Latvijas Pasts” aicina iedzīvotājus izmantot daudzveidīgas saziņas iespējas: ar Rankas pasta nodaļu pa tālruni 27891545, ar “Latvijas Pasta” Klientu centru – pa tālruni 67008001 vai 27008001, ar konkrēto teritoriju apkalpojošo pastnieku – pa tālruni 23281123.

Universālā pasta pakalpojumu sniegšana – vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu saņemšana un nodošana nosūtīšanai – klienta dzīvesvietā notiek ar tādiem pašiem nosacījumiem kā pasta pakalpojumu sniegšanas vietās bez papildu komisijas maksas.

Pie pastnieka klienta dzīvesvietā ir pieejami visi tie paši pakalpojumi, kas tiek nodrošināti pasta pakalpojumu sniegšanas vietās: iekšzemes un pārrobežu vienkāršu, izsekojamu, ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu pieņemšana un nosūtīšana; pastmarku, aplokšņu, pastkaršu iegāde; preses izdevumu abonēšana; iemaksas un izmaksas no Pasta norēķinu sistēmas konta; naudas pārvedumu izmaksa; komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa; komercpreču iegāde u.c.

Reģistrētus pasta sūtījumus klientiem iespējams saņemt dzīvesvietā pēc pieprasījuma vai Rankas pasta nodaļā Krastkalnos: darbalaiks pirmdienās–ceturtdienās no plkst.8 līdz 11.30 un no plkst.12 līdz 14.30, piektdienās no plkst.8 līdz 13.30.