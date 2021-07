Druvienas pagastā nodeg māja, cietis cilvēks (papildināts)

8.jūlijā pulksten 00.44 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma informāciju, ka Gulbenes novadā dzīvojamā mājā ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienstāva dzīvojamā māja jau deg pilnā 80 kvadrātmetru platībā un tai ir iebrucis jumts. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Dzēšanas darbos piedalījās arī Druvienas pašvaldības ugunsdzēsības formējums. Darbs notikuma vietā tika beigts pulksten 5.50. Par to informē dienesta pārstāve Viktorija Gribuste.

Druvienas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Graumanis “Dzirkstelei” stāsta, ka ugunsgrēkā dega privātmāja, kura bija apdzīvota. Viens no iemītniekiem nogādāts slimnīcā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālā centra vadītājs Voldemārs Kokorevičs “Dzirkstelei” saka, ka cietušais ir 58 gadus vecs vīrietis, kurš nogādāts Valsts Apdegumu centrā Rīgā. J.Graumanis stāsta, ka pagasta pārvalde palīdzēs risināt šo jautājumu, kā rīkoties, lai palīdzētu ugunsnelaimē nonākušajiem.