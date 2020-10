Druvienas pilī liegts izmantot zāli

Būvniecības Valsts kontroles birojs septembrī apsekoja Druvienas pili un konstatēja: 16.aprīlī piedzīvotā vētra, kas bojāja ēkas jumta konstrukcija, ir ļāvusi apjaust daudz lielāku problēmu. Lietavas ir palielinājušas slodzi uz jumta siltinājumu un griestiem ēkā.

“Šobrīd esam lieguši ekspluatēt zāli šīs ēkas otrajā stāvā. Gaidīsim tālākos norādījumus. Skaidrs ir, ka neatbilstības ir jānovērš, lai radītu drošu vidi,” vietējiem deputātiem pēc novada domes 24.septembra sēdes teica pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone.

Deputāte Larisa Cīrule vaicāja, kā veicas sarunas ar apdrošināšanas firmu par Druvienas pilij vētras nodarīto postījumu atlīdzināšanu. “Apdrošināšanas kompānija segs pusi no izdevumiem,” atbildēja L.Reinsone. Iemesls – pils jumtam bijis izraudzīts neatbilstošs siltumizolācijas materiāls. Kad jumts bijis norauts, nokrišņi ir skāruši šo siltumizolāciju, un “tas ir radījis nevajadzīgu slodzi uz jumta vai uz griestiem”. Tādējādi radušās problēmas ēkas ekspluatācijā. “Šīs neatbilstības ir jānovērš, un tas prasīs papildu finanšu līdzekļus,” teica L.Reinsone.

Druvienas pils (kungu mājas) jumta remonta veicēja ir Šķieneru SIA “Akvilons Z”, kura bija izraudzīta no pavisam četriem pretendentiem. Uzņēmuma piedāvātā līgumcena bija 16 396,68 eiro bez PVN – liecina Iepirkumu uzraudzības biroja jūlija sākumā publiskotā informācija.

Jau rakstījām, ka 16.aprīļa vētrā Druvienas pilij tika norauts jumts aptuveni 110 kvadrātmetru platībā. Toreiz jumts palika karājoties.

Druvienas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Graumanis “Dzirkstelei” stāsta – tuvākajā laikā būs publiskais iepirkums, lai noņemtu vētrā un lietavās bojāto jumta siltinājumu. Pēc tam notiks konstrukciju ekspertīze. Par tālāko darbu apjomu varēs spriest vēlāk.

J.Graumanis stāsta, ka pagasta pārvalde un bibliotēka ir pilnībā pārvākušās uz pili (vienīgi kultūras nama darbība notiek turpat, kultūras namā). Tas, ka šobrīd nevar izmantot pils otrā stāva zāli, darbu netraucējot. Pils ir pieslēgta centrālapkurei. J.Graumanis saka – šonedēļ mēģinās padot siltumu ēkai no jaunā kokskaidu granulu apkures katla, kas nesen uzstādīts pagastā vecā, mazefektīvā katla vietā. Jauno katlu apsaimnieko pagasta pārvalde. J.Graumanis saka – apkures sezonu vēl nesāks, bet katls ir jāizmēģina darbībā un jāpadod neliels siltuma daudzums, lai telpās pazustu mitrums.

Jāatgādina, ka Druvienas pilī ilgus gadus atradās skola (no 1951. līdz 2018.gadam), tāpēc arī šodien ēku dēvē par “Druvienas pamatskolu”. Drīz pēc tam ar skolas bijušo pedagogu un vietējās kopienas atbalstu skolā tapa un enerģiski darbojas Latviskās Dzīvesziņas centrs, kura mājaslapai ir zīmīga adrese - “Druvienasskola.lv”.

Druvienas muižas pirmsākumi ir meklējami 17.gadsimta beigās. Tagad redzamā apbūve ir veidojusies 19. – 20.gadsimtā. Līdz mūsdienām ir saglabājusies muižas pils (1898.gads) un saimniecības ēkas. Muižas apbūve ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Veicot ievērojamus pārbūves darbus, autentiskais ēkas tornis ir saglābts un 2017.gadā veikti tā atjaunošanas darbi.