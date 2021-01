Druvienas pilij projektēs jumta konstrukciju nostiprināšanu

Līdz 25.janvārim Gulbenes novada pašvaldība ir izsludinājusi publisko iepirkumu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai, lai varētu līdz galam droši sakārtot Druvienas pils ēkas jumta konstrukciju. Paredzēts

to pastiprināt un siltināt bēniņu pārsegumu. Par to liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā publiskotā informācija.

Publiskā iepirkuma dokumentos ir teikts, ka jumta konstrukcijas sijām ir jāpastiprina savienojumu mezgli. Būs jāparedz pārseguma siltināšana visai ēkai, kā arī apkures cauruļu siltināšana bēniņos. Jau rakstījām, ka pils ir pieslēgta centrālapkurei.

Pagājušā gada 27.novembrī ir veikta Druvienas pils jumta un zāles pārseguma konstrukcijas tehniskā apsekošana, kuru pēc pašvaldības uzaicinājuma veica būvspeciālists Imants Kristovskis. Viņš apstiprināja iepriekš jau atklātos defektus konstrukcijā un pamanīja vēl vairākas nianses. I.Kristovskis secinājis, ka deformācija ir veidojusies vairāku gadu garumā, kā rezultātā notikusi “jumta konstrukcijas sēšanās”. I.Kristovskis arī secinājis, ka pēc jumta konstrukcijas atbrīvošanas no siltinājuma (skaidām un kaļķa) tā ir kļuvusi atvieglota un vairs nav šķēršļu (bīstamības) pils zāles ekspluatācijai. Eksperts ieteicis pašvaldībai šajā sakarā vērsties Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) ar rosinājumu noņemt aizliegumu izmantot pils zāli pasākumu rīkošanai.

Jau vēstīts, ka BVKB pagājušā gada septembrī apsekoja Druvienas pili un konstatēja: pagājušā gada 16.aprīlī piedzīvotā vētra, kas bojāja ēkas jumta konstrukciju, ir ļāvusi apjaust daudz lielāku problēmu. Lietavas ir palielinājušas slodzi uz jumta siltinājumu un griestiem ēkā. Sekoja aizliegums ekspluatēt zāli otrajā stāvā.

Novada domes 24.septembra sēdē deputāti publiski tika informēti, ka sakarā ar vētras postījumiem (jumts tika norauts aptuveni 110 kvadrātmetru platībā un palika karājoties) apdrošināšanas kompānija segs pusi no izdevumiem. Iemesls – pils jumtam bijis izraudzīts neatbilstošs siltumizolācijas materiāls. Kad jumts bijis norauts, nokrišņi ir skāruši šo siltumizolāciju, un “tas ir radījis nevajadzīgu slodzi uz jumta vai uz griestiem”. Tādējādi radušās problēmas ēkas ekspluatācijā.

Pagājušā gada 13.jūlijā pašvaldība publiskā iepirkuma rezultātā parakstīja līgumu ar Šķieneru SIA “Akvilons Z” par Druvienas pamatskolas (pils) jumta remontu. Uzņēmuma piedāvātā līgumcena bija 16 396,68 eiro bez PVN – liecina Iepirkumu uzraudzības biroja jūlija sākumā publiskotā informācija. Veicamo darbu sarakstā vispirms bija bojāto jumta konstrukciju demontāža un skārda jumta izbūve 237 kvadrātmetru platībā.