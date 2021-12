Druvienas sporta halles pielāgošanu BMX sporta veida vajadzībām izņemt no deputātu skatāmajiem jautājumiem. To komitejas sēdē 22.decembrī ierosināja Lauris Krēmers, kurš novada pašvaldībā vada Sporta pārvaldi. Viņš tādējādi iestājās pats pret savu iniciatīvu.

L.Krēmers paskaidroja: “Ir mainījušies apstākļi pēc vakardienas sarunām ar BMX pārstāvjiem. Secināja, ka laikam tomēr nevajadzēs. Vai tā mana ideja par šīs zāles (Druvienas hallē – red.) pielāgošanu BMX vajadzībām vismaz pagaidām ir jāatliek, jo no BMX pārstāvjiem es sapratu, ka viņi par katru cenu negrib tur iet. It sevišķi, ja ir iedzīvotāju neapmierinātība. Un viņi arī teica – kamēr to zāli iekārtotu, tāpat paies laiks, būs pavasaris. Līdz ar to arī skatīsimies, vērtēsim, kā tad zāle (Druvienas hallē – red.) tiks noslogota līdz vasaras periodam no druvēniešu puses. Viņi (BMX entuziasti – red.) jau ir iesaistījušies alternatīvu meklēšanā, kas neizraisītu tik lielu pretestību.”

Šajā sakarā novada domes 22.decembra izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, kuru vadīja deputāts Anatolijs Savickis, no darba kārtības tika izņemts jautājums par Druvienas sporta halles lielās zāles pielāgošanu BMX sporta veida treniņiem ziemas apstākļos. Jautājums arī netiks virzīts deputātu izlemšanai novada domes decembra sēdē. Tas nozīmē, ka pagaidām krasas pārmaiņas Druvienas sporta halli neskars. Tas ir pašu Druvienas aktīvo sportotāju panākums, jo viņi ne tikai cītīgi apmeklē savu sporta zāli nedēļas nogalēs, bet arī nebaidās publiski un personiski paust savu nostāju.