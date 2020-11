Druvienas vecā skola - muzejs ir bez vadītāja

Drīzumā Gulbenes novada pašvaldība izsludinās pretendentu pieteikšanos uz Druvienas vecās skolas - muzeja vadītāja amatu. “Dzirkstelei” to apstiprināja Druvienas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Graumanis.

“Ar muzeja vadītāju darba tiesiskās attiecības pārtrauktas pēc darbinieka uzteikuma,” laikrakstu informē Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vecākā speciāliste Gunta Kalmane.

J.Graumanis piebilst, ka līdzšinējā Druvienas vecās skolas - muzeja vadītāja Kristīne Krama no darba nolēmusi aiziet pēc pašas vēlēšanās. Muzejs ir akreditēts, šobrīd tas atrodas pagasta pārvaldes pārziņā.

K.Krama muzeju sāka vadīt pagājušajā gadā, palaižot pelnītā atpūtā priekšgājēju Ligitu Zvaigznekalni. K.Kramas darbības laikā Druvienā šogad sakārtots muzeja ēkas jumts, veikta ēkas tehniskā apsekošana ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, noticis arī iekštelpu remonts.

Druvienas pagastskola celta no 1864. līdz 1868. gadam, lai tur varētu mācīties zemnieku bērni. Otrais stāvs tika uzbūvēts 1894.gadā. Skolas vajadzībām ēka kalpoja līdz 1951.gadam, kad skolu pārcēla uz bijušo Druvienas kungu māju. No 1951.gada pagastskolas namā tika ierīkoti dzīvokļi netālu esošā cepļa strādniekiem. 1964.gadā tika pieņemts lēmums par Druvienas sabiedriskā novadpētniecības muzeja dibināšanu, kas tika atvērts 1966.gada 10.jūlijā. Šodien pagastskolas nams ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis.