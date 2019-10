Vietējā deputāte Edīte Kanaviņa ir nolēmusi izbeigt savas pilnvaras. 31.oktobra Gulbenes novada domes sēdē deputāti akceptēja šo vēlmi. Lēmums ir spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Kā zināms, ar 1.oktobri E.Kanaviņa ir sākusi vadīt Gulbenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi. Tieši šajā dienā viņa uzrakstīja iesniegumu par vēlēšanos beigt deputātes pilnvaras pirms termiņa. Viņa publiski bija solījusi to darīt, kad uzvarēs konkursā uz amatu pašvaldības iestādes vadītājas amatu. Pirms tam E.Kanaviņa bija Gulbenes 2.vidusskolas direktore.

E.Kanaviņa 2017.gada pašvaldību vēlēšanās startēja no partijas “Reģionu alianse” saraksta un bija otrā populārākā aiz līdera Valta Kraukļa. Viņai noliekot deputātes mandātu, novada vēlēšanu komisija aicinās kļūt par deputātu piekto populārāko cilvēku no “Reģionu alianses” saraksta. Tas ir savulaik novada domē deputāta pienākumus jau veikušais Zintis Mezītis, kuru sabiedrība pazīst kā SIA “Mega Rem” vadītāju. 2017.gada pašvaldību vēlēšanās viņš no “Reģionu alianses” saraksta bija piektais populārākais, balsis par viņu bija atdevuši 1547 vēlētāji.

“Dzirkstelei” Z.Mezītis nesen teica, ka pagaidām vēl neviens viņu nav uzrunājis saistībā ar iespēju ieņemt deputāta krēslu. Z.Mezītis joprojām domājot, vai izmantot iespēju. Deputāta pienākumus viņš jau ir pildījis iepriekšējā sasaukumā. Toreiz 2013.gada pašvaldību vēlēšanās viņš, startējot no “Reģionu alianses” saraksta, bija sestais populārākais.