Ekspluatācijā nodod saules elektrostaciju uz Gulbenes novada pašvaldības ēkas jumta

Ir veikta saules elektrostacijas pārbūve uz Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta Ābeļu ielā 2, projekta realizācija ir sasniegusi pēdējo stadiju – pieņemšanu ekspluatācijā. Par to liecina būvniecības informācijas elektroniskajā sistēmā pieejamā informācija.

Pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone pēc 30.decembra domes sēdes sniedza publisku ziņojumu un atgādināja, ka jau pagājušā gada pavasarī uz pašvaldības administratīvās ēkas jumta tika uzstādīti 158 saules paneļi. Paredzams, ka šīs elektrostacijas izmantošana ļaus pašvaldības budžetā ietaupīt vismaz 6000 eiro gadā. Tādējādi tiks samazināti izdevumi par iepirkto elektroenerģiju, kas gadā ir aptuveni 22 000 eiro, liecina iepriekš jau publiskotā pašvaldības informācija. Saules paneļu ierīkošana atmaksāsies sešu gadu laikā, savukārt to kalpošanas ilgums ir aptuveni 20-25 gadi.

Projekta mērķis ir ražot elektrību, izmantojot saules fotosintēzes paneļus. Kopumā gadā šiem saules paneļiem būs obligāti jāsaražo 58 megavati elektroenerģijas. Paredzams, ka šie paneļi saražos 30 procentus no visas ēkas (Ābeļu ielā 2) elektroenerģijas gada patēriņa. Ir doma ar paneļu saražoto elektrību vasarā darbināt strūklaku centrālajā skvērā netālu no ēkas. 2019.gada decembrī pašvaldības izsludinātajā atklātajā konkursā saules elektrostacijas uzstādīšanai uz minētās ēkas jumta uzvarēja Liepājas SIA “IMRE” ar piedāvāto līgumcenu 76 674,66 eiro bez PVN.

Jau vēstīts, ka pašvaldība 2019.gadā par šo projektu vienojās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā arī no SIA “Vides Investīciju fonds” tika saņemts avanss projekta realizācijai – 32 019,69 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas ir 91 484,83 eiro, no tām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums – 69 procenti. Pagājušā gada 19.martā deputāti lēma par 59 465 eiro aizņemšanos no Valsts kases uz 20 gadiem, garantējot aizdevuma atmaksu ar pašvaldības budžetu, lai tādā veidā pietiktu naudas saules paneļu izvietošanai uz pašvaldības administratīvās ēkas jumta.