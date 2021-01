Kāposta Diānai

Kāposta Diānai es ļoti atvainojos ja kāds ir nepareizi uzrakstījis, bet ceru ka citi to neatkārtos vārds "fotosintēsze" sastāv no diviem FOTO un SINTĒZE. Sintēze ir ķīmisks izteiciens kas nozīme radīt kaukto neeksistējušu. Diemžēl ar jūsu izglītību ir par maz lai to saprastu ! Varbūt jūs Odumiņas kundze gribējat rakstīs " saules paneļi PV " kas no angļu valodas atšifrējas kā foto elektriskais efekts "Photoelectric effect"

pirms 2 stundām, 2021.01.06 22:46