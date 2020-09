Esam gatavi iesaistīties Gulbenes novada attīstības veicināšanā!

Biedrība “Uzņēmēji Gulbenes novadam” ir izveidota kā finansiāli neatkarīga organizācija, kuras mērķi ir balstīti uz sabiedrības interesēm. Plānojot biedrības darbu, paredzam, ka organizācijas kopums būs uzticams atbalsts biedriem, pārstāvot novada uzņēmēju intereses attiecībās ar pašvaldību un valsti, kā arī sociālais partneris Gulbenes novada pašvaldībā un konsultatīvs padomdevējs.

Ilgtermiņā biedru sastāvu veidos motivētu un tālredzīgu Gulbenes novadā reģistrētu un/vai administratīvajā teritorijā strādājošu uzņēmumu vai uzņēmumu struktūrvienību pārstāvji, ievērojot teritoriālo pārklājumu un nozaru daudzpusīgu pārstāvniecību. Šobrīd biedrības prioritātes ir vērstas uz statūtos definēto mērķu īstenošanu, paredzot iespēju papildināt biedru loku ar uzņēmīgiem un tālredzīgiem biznesa vides pārstāvjiem.

Viens no biedrības darbības mērķiem ir atbalstīt skolēnu un pieaugušo izglītību, jau pērn nodrošināta aktīva līdzdalība profesionālās izglītības piedāvājuma saglabāšanai novada teritorijā. Novērtējot biznesa inkubatoru tīkla pozitīvo devumu jauno uzņēmēju stiprināšanai, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai apliecināta vajadzība biznesa inkubatora struktūrvienības izveidei Gulbenē, paredzot aktīvu biedru līdzdalību mentoru tīkla paplašināšanai, daloties ar vairāk nekā 20 gados uzkrātu uzņēmējdarbības pieredzi. Turpmākās aktivitātes ietvers iesaisti karjeras izglītības programmās, atverot durvis interesentiem pieredzes apmaiņai un organizējot izglītojošus pasākumus.

27.augustā biedrības pārstāvji aicināja Gulbenes novada domes deputātus uz dialogu, lai iepazīstinātu ar jaunizveidotās apvienības redzējumu un noskaidrotu, kāds ir lēmējinstitūcijas nākotnes redzējums novada teritorijā turpmākajiem pieciem gadiem. Novērtējot pašvaldības paveikto ceļu infrastruktūras sakārtošanā un progresīvu rīcību izglītības jautājumos, domes deputātus rosinājām līdztekus saimnieciskajiem jautājumiem pastiprinātu uzmanību pievērst stratēģiskiem attīstības jautājumiem. Pamatojoties uz pozitīviem iespaidiem par pirmo tikšanos, sarunas par tālredzīgiem, arī ambicioziem, novada attīstības jautājumiem dzīvojamā fonda atjaunošanā, augstākās un mūžizglītības piedāvājuma pieejamībai pilsētā turpināsies. Tāpat tikšanās laikā tika akcentēta Gulbenes novada kā attīstības centra vajadzība veidot reģionālus konkurētspējīgus piedāvājumus atpūtas un brīvā laika pavadīšanas segmentā, kā arī nodrošināt daudzpusīgu preču, pakalpojumu piedāvājumu atbilstoši trīs paaudžu vajadzībām, lai novadā radītais kapitāls sildītu un stiprinātu vietējo ekonomiku ilgtermiņā, spodrinot novada pievilcību speciālistu vidū, kas viņus vilinātu dzīvot, strādāt un pilnveidoties Gulbenes novada plašumos. Redzam iespēju sadarboties ar pašvaldību klimata pārmaiņu un zaļo industriju attīstības jautājumos.

Raugoties uz Vidzemes reģiona novadiem, to ekonomisko attīstību un nodrošināto uzņēmējdarbības atbalstu, secināts, ka Gulbenes novada pašvaldībā atbilstoši tautsaimniecības aktivitātei nodrošinātais atbalsta speciālistu skaits ir ievērojami mazāks. Lai sekmīgi īstenotu iepriekš minētās ieceres, ceram uz pašvaldības speciālistu atbalstu ar specializāciju uzņēmējdarbības un attīstības jautājumos, kuri nodrošinās regulāru komunikāciju un informācijas apmaiņu ar mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem, plānos un īstenos izglītojošus pasākumus, nodrošinās aktuālu informāciju par atbalsta instrumentiem, programmām konkurētspējas veicināšanai.

Turpinot iestrādes, paredzam biedru aktīvu iesaisti teritorijas funkcionālā redzējuma izstrādē ar mērķi jau tuvākā gada laikā veidot sadarbību ar stratēģiskiem partneriem, lai paplašinātu pakalpojumu piedāvājumu. Līdztekus ilgtermiņa plāniem jau šogad vēlamies virzīt kopprojektus, piemēram, pilsētas ūdenstorņa pārvērtībām, atjaunojot krāsu un uzstādot Latvijas karogu Gulbenes augstākajā punktā, kā arī organizēt tikšanās ar valsts augstākajām amatpersonām. Turklāt, lai veicinātu novada attīstību, nākotnē būtu jāizvērtē iespēja veidot Gulbenes novada pārstāvniecību galvaspilsētā.

Uzņēmēju apvienība ir izrādījusi iniciatīvu veidot sinerģisku sadarbību ar pašvaldību, piedāvājot uzņēmējdarbībā gūto pieredzi un vērtīgo kontaktu tīklu, izmantojot to mērķtiecīgām aktivitātēm, lai 2025.gadā Gulbenes novads būtu reģionāla mēroga flagmanis un veiksmes stāsts.