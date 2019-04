FOTO: talka Pededzes upes krastos

Jau trešo gadu pēc kārtas Lielajās talkā tika tīrīti arī Pededzes upes krasti, informē biedrības 1stPlace pārstāvis Jānis Stībelis.

"To var darīt, kāpjot pa stāvajiem krastiem lejā, un salasīt tur pamestos atkritumus. Vēl ir otra iespēja, kā uzkopt krastus, - pārvietojoties pa upi ar laivām un kāpjot krastos uzkopt konkrēto vietu, tas ir, laivot ar pievienoto vērtību.Latvija patiešām ir viena no zaļakajām un sakoptākajām valstīm, taču mums vēl aizvien ir, kurp tiekties. Vēl aizvien sabiedrībā ir cilvēki, kuri aizmirst sakopt aiz sevis piknika vietas vai nomet kādu atkritumu uz ielas, vai ceļa malā, nedomājot par to, kur tas nonāks. Uzsākot tīrīt Pededzes upi, sākotnēji skats upes krastos bija cerīgs, šķita, ka nebūs ko darīt, taču noslēgumā aina bija mazliet drūmāka. Upes krastos tika atrastas dažādas lietas - plastmasas pudeles, maisiņi, metāla bundžas, lielāka izmēra metāli, stikla pudeles, burkas, no upes pat tika izcelta automašīnas riepa," stāsta J,.Stībelis.

Viņš pateicas visiem talkas dalībniekiem un ir gandarīts, ka vismaz 6 kilometri no Pededzes upes krastiem kļuva sakoptāki.

Talka Pededzes upes krastos notika saskaņā ar projektu "1st Place 2019" un sadarbojoties biedrībai 1stPlace, jauniešu centram "Bāze" un laivot.lv.