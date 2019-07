Gada laikā plāno atjaunot norēķinu centru Gulbenē

“Vai Gulbenes novada pašvaldība tomēr spēs noorganizēt, lai pilsētā atkal darbotos komunālo maksājumu norēķinu centrs, kāds tas savulaik bija uzņēmumam “Alba”? Vai tad nevar nopirkt to kases aparātu par 10 000 eiro? Seniori bija pieraduši maksājumus kārtot tur. Daudzi no mums nav draugos ar internetu un nekad arī vairs nesadraudzēsies. Mums vajag šādu norēķinu centru! Tas tomēr nav pieņemami, ka daļu maksājumu varam kārtot pilsētas pārvaldes kasē, bet pārējie jākārto veikalā “Maxima”. Gribētos tomēr, lai pašvaldība parāda cieņu mums, vecajiem cilvēkiem,” saka Gulbenes pensionāre Daina Apsīte.

“Dzirkstele” lūdza šajā jautājumā komentāru Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektorei Lienītei Reinsonei: “Noteikti līdz gada beigām mēs šo situāciju atrisināsim. Šābrīža risinājums nav ilgtermiņa risinājums. Pašvaldībai arī šī situācija ir sarežģīta. Pilsētas pārvaldes kases darbu, kāds tas ir pašlaik, varam nodrošināt tikai uz laiku. Mums nav resursu, lai šo pakalpojumu sniegtu pilnvērtīgi. Kopš 1.jūlija ir mainīts pilsētas pārvaldes kases darbalaiks. Tomēr saņemam pārmetumus, jo iedzīvotāji vēlas vietu, kur var samaksāt visus rēķinus. Sevišķi to vēlas tie, kuri ikdienā rīkojas ar skaidru naudu. Veiksmīgs būtu arī risinājums, ja cilvēki kasē norēķinātos ar bankas karti. Latvijā un pasaulē ir tendence pēc iespējas retāk veikt darījumus skaidrā naudā. Tas tāpēc, ka skaidras naudas darījumi ir dārgi. Tomēr mēs Gulbenes novada pašvaldībā, cik vien ilgi spēsim, tik ilgi dosim cilvēkiem iespēju norēķināties skaidrā naudā. Tā ir gan pilsētas pārvaldes kasē, gan pagastu pārvalžu kasēs. Mēs cienām novada seniorus un viņu izvēli.

Atjaunot SIA “Alba” norēķina centru mums nebūs pa spēkam, jo šai kapitālsabiedrībai nepietiek finanšu līdzekļu, lai veiktu atbilstošus ieguldījumus. Problēma jau nebija tikai saistīta ar to, ka tur prasībām neatbilda kases aparāts un kases sistēma, uz ko norādīja Valsts ieņēmumu dienests, nedodot uzņēmumam “Alba” nekādas atlaides, kā rezultātā norēķinu centrs tur tika slēgts ar 1.jūniju. Neatbilstoša bija arī grāmatvedības programma, kura būtu bijusi jāmaina. Runa ir arī par manuālo darbu datu pārvadē. Pašvaldībā šobrīd redzam risinājumu, ja komunālo maksājumu norēķinu centrs tiktu veidots SIA “Gulbenes nami”. Šodien vēl simtprocentīgi nevaru nosaukt termiņu, kādā šāds centrs varētu tikt izveidots. Šonedēļ uzsāksim par to sarunas. Vajadzēs laiku, lai visu sakārtotu tā, lai jaunveidots norēķinu centrs var strādāt. Protams, ka tur nevarēs piedāvāt iedzīvotājiem bezmaksas pakalpojumus - komisijas maksa būs. Doma ir, ka veidojamajā norēķinu centrā vajadzētu spēt to, ko spēja “Albas” norēķinu centrā. Iespējām nevajadzētu pasliktināties. Pagaidām stāstu tikai varbūtības formā. Kad būs konkrēta informācija par mūsu atrasto risinājumu, uzreiz par to stāstīsim iedzīvotājiem. Vēl aicinu tos, kuriem ir aktivizēta pieeja savai internetbankai, bet trūkst prasmju, noteikti iet lūgt palīdzību mūsu bibliotēkās, kā arī pašvaldības administratīvajā ēkā vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Visur laipni palīdzēs, izskaidros. Protams, tas var notikt, tikai savstarpēji uzticoties.”