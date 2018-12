Gada nogalē pensijas un pabalstus izmaksās agrāk

Gada nogales svētkos 24., 25., 26. un 31.decembrī strādās atsevišķas pasta nodaļas lielākajos tirdzniecības centros, savukārt 2019.gada 1.janvārī slēgtas būs visas nodaļas, informē "Latvijas pasta" vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Vineta Danielsone.

"Pēdējais sūtījumu piegādes datums līdz Ziemassvētkiem būs 21.decembris, bet pirms Vecgada vakara – 28.decembris. Pensijas un pabalsti, kuru izmaksas datums paredzēts 21.–24.decembrī, tiks izmaksāti agrāk,' skaidro V.Danielsone.





V.Danielsone norāda, ka valsts noteiktajās svētku brīvdienās - 24., 25., 26. un 31.decembrī - atvērtas būs atsevišķas pasta nodaļas lielāko pilsētu tirdzniecības centros.

Pasta namiņš Doma laukumā būs atvērts līdz 31.decembrim un strādās svētdienās–ceturtdienās no pulksten 10.00 līdz 20.00, piektdienās un sestdienās – no pulksten 10.00 līdz 22.00, bet gada pēdējā dienā – no pulksten 10.00 līdz 13.00.

Minētajos brīvdienu datumos Western Union naudas pārvedumu pakalpojumi tiks nodrošināti lielākajā daļā strādājošo pasta nodaļu. 2019.gada 1.janvārī slēgtas būs visas Latvijas Pasta nodaļas, bet 2.janvārī pasta nodaļas strādās saskaņā ar katras nodaļas trešdienas darba laika grafiku.



"Pensijas un pabalsti, kuru saņemšanas datums ar piegādi dzīvesvietā paredzēts 19. un 20.decembrī, klientiem tiks piegādāti un izmaksāti 19.decembrī; 20.decembrī tos saņems klienti, kuriem par izmaksas datumu noteikts 21. un 22.decembris, savukārt 21.decembrī klienti saņems pensijas un pabalstus, kuru izmaksas datums ir 23. un 24.decembris." norāda V.Danielsone.