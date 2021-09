Galgauskas pagastā apturēts iereibis autovadītājs bez tiesībām

5.septembrī pulksten 20.57 Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Lejasciema pagastā uz autoceļa Smiltene-Gulbene nenoskaidrota persona ar automašīnu “Audi A4” ar savu braukšanas stilu apdraud satiksmes drošību, iespējams, alkoholisko dzērienu ietekmē. Policija automašīnu apturēja Galgauskas pagastā uz autoceļa Smiltene-Gulbene. Pārbaudot vadītāju, konstatēts, ka vīrietis automašīnu vada bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē. Minimālā alkohola koncentrācija izelpā - 2,05 promiles. Policijā sākts kriminālprocess.

No 3. līdz 5.septembrim Gulbenes policijas iecirknī reģistrēti 23 notikumi, bijuši 15 izsaukumi. Ceļu satiksmes jomā uzrakstīti 25 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 15 bijuši par ātruma pārsniegšanu. Reģistrēti 4 ceļu satiksmes negadījumi. 2 autovadītāji bijuši alkohola reibumā. Par to informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde.