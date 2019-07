Ģimnāzists Kārlis Bošs dodas uz Pasaules ģeogrāfijas olimpiādi Honkongā

Četri Latvijas skolēni, kuri uzvarēja Baltijas reģiona ģeogrāfijas olimpiādē, šodien dodas uz Pasaules ģeogrāfijas olimpiādi Honkongā, aģentūra "Leta" noskaidrojusi Valsts izglītības satura centrā. Pasaules ģeogrāfijas olimpiāde notiks no 30.jūlija līdz 5.augustam, Honkongā, Ķīnā.

Lai sagatavotos un kvalificētos gaidāmajai olimpiādei, kā ik gadu, Latvijas izlase startēja Baltijas reģiona ģeogrāfijas olimpiādē, kas šogad norisinājās Krievijas pilsētā Kaļiņingradā. No 24.jūnija līdz 28.jūnijam olimpiādē piedalījās 46 skolēni no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Polijas un Krievijas, kas risināja pasaules olimpiādei pietuvinātus uzdevumus.

Latviju Baltijas reģiona ģeogrāfijas olimpiādē kopumā pārstāvēja astoņi skolēni, bet četriem izdevās gūt godalgotas vietas - Rūdolfs Golubovs no Ziemeļvalstu ģimnāzijas ieguva sudraba medaļu, bet Kārlis Bošs no Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas, Andrejs Ķīlis no Cēsu Valsts ģimnāzijas un Krista Mehaņikova no Priekules vidusskolas saņēma bronzas godalgas.