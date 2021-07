Goda bibliotēku Gulbenē papildinās desmit grāmatas

Gulbenes pilsētas svētkos, 23.jūlijā pulksten 17.00, Goda bibliotēku papildinās vēl desmit grāmatas izciliem novadniekiem. Pagājušajos svētkos krājumu papildināja piecas grāmatas, bet šoreiz – divtik, piepildot 45 grāmatu bibliotēkas plauktus.



“Ir izveidots saraksts ar novadnieku vārdiem, kuriem būs grāmatas Goda bibliotēkā. Komisijā mēs soli pa solim lemjam, kurus izvēlēties jaunajām grāmatām. Šoreiz varēja izmantot lielāku finansējumu, tāpēc tika sagatavotas desmit grāmatas. Tāpat turpmāk tiks papildināta bibliotēka, kamēr tā būs piepildīta,” norāda Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas locekle Antra Sprudzāne.

Gulbenes novada Kultūras pārvaldes vadītāja Gundega Ķikuste informē, ka grāmata ir sagatavota vienam no pirmajiem novada izcilajiem fotogrāfiem Ferdinandam Knokam, Tirzā dzimušajai dzejniecei Elzai Ķezberei, Lizuma rakstniekam un skulptūru veidotājam Vilim Zvaigznītim, vienam no izcilākajiem Ziemeļvidzemes novadpētniekiem Jānim Kučeram, Gulbenes pilsētas mēram no 1928. līdz 1940.gadam Harijam Gavaram, politiski represētajai Trīs Zvaigžņu ordeņa kavalierei un aktīvai sabiedriskajai darbiniecei Veltai Jurjānei, bijušajam Augstākās Padomes deputātam, kurš balsoja par Latvijas neatkarību, Andrim Apinītim, aktīvai izglītības un kultūras darbiniecei Olgai Krievai, Gulbenes tautsaimniecības attīstību veicinātājam Vilnim Edvīnam Bresim, pēc kura iniciatīvas tika pieņemts likums “Par zemnieku saimniecībām Latvijas PSR”, aktīvam sporta skolotājam un politiķim Aleksandram Pētersonam.

“Kad vienā un otrā plauktā būs 50 grāmatas, vajadzēs domāt par jaunu plauktu. Jau pagājušajā rudenī rosināju arī plānot laukuma pie bibliotēkas labiekārtošanu,” norāda mākslinieks Ivars Drulle, kurš ir šī vides objekta "Goda bibliotēka" autors.