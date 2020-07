Grib atbrīvot Gulbeni no “rēga” Līkajā ielā 13

Gulbenes novada domes 30.jūlija sēdei izlemšanai tiek virzīts jautājums par būves piespiedu sakārtošanu/nojaukšanu Līkajā ielā 13, Gulbenē. Runa ir par agrāko dzīvojamo māju - vairākkārt degušo (pēdējo reizi naktī uz 12.jūliju) graustu. Ēkas izskats bojā pilsētas vizuālo tēlu.

Deputāti par šo tēmu runāja tautsaimniecības komitejas sēdē 22.jūlijā.

Uz sēdi bija ieradies ēkas īpašnieks Māris Blumbergs, kurš pauda, ka vienīgo risinājumu redz ēkas nojaukšanā. Taču tas var izmaksāt vismaz 12 000 eiro. Uzreiz atrast tādu summu nebūšot ērti. Īpašnieks redzot divus iemeslus. Pirmkārt, ēka atrodas uz pašvaldības zemes un tāpēc nav skaidrs, vai pēc ēkas nojaukšanas M.Blumbergs būs tiesīgs kādam pārdot šo būves vietu jaunas mājas celtniecībai, lai tādējādi kaut daļēji atgūtu zaudēto naudu. Otrkārt, nav skaidrs, kur likt būvgružus, nojaucot degušo ēku.

Īpašnieks skaidroja, ka pie īpašuma Līkajā ielā 13, Gulbenē, ir ticis gandrīz vai nejauši, ka izjukuši sākotnējie plāni pārdot tālāk šo ēku, līdz ar to situācija iestrēgusi. M.Blumbergs vairākkārt administratīvi sodīts par ēkas izskatu un nesakopto apkārti. Visi sodi ir nomaksāti. Pagājušajā gadā viņš pats pļāvis zāli pie ēkas. Pieskatīt īpašumu un labāk apsaimniekot to traucējot tas, ka M.Blumbergs pastāvīgi Gulbenē nedzīvo. Viņa dzīvesvieta ir 200 kilometru attālumā no šejienes.

Sarunas gaitā izskanēja, ka īpašniekam nekavējoties ir jāgādā par sētu vai norobežojumu Līkajā ielā 13, par logu aiznaglošanu, nodrošinoties pret nepiederošu personu piekļuvi ēkai, par to, lai vizuāli neglītais skats būtu mazāk acīs krītošs. Nekavējoties arī būtu savācami atkritumi pie ēkas. Turpmāk trīs mēnešu laikā pakāpeniski būtu uzsākami darbi ēkas nojaukšanā. Ja novada būvvaldē darbinieki redzēs, ka process virzās, varēs rosināt jautājumu par ēkas nojaukšanas termiņu pagarināšanu saprātīgā laika intervālā.

Tomēr nav arī izslēgts, ka jau 30.jūlijā deputāti var nobalsot par ēkas Līkajā ielā 13 piespiedu nojaukšanu (ko paveiktu pašvaldība), piestādot īpašniekam rēķinu.