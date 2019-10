Gulbenē ar oktobri pacientus pieņems divi pediatri

Ar 7.oktobri Gulbenes ambulatorā daļā (Upes ielā 1) pediatrei Dagmārai Mūrniecei būs vēl viena kolēģe pediatre Sigita Drubiņa, kura pacientus pieņems pirmdienās, informē SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības" sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Upīte.

"Oktobrī ārstes S.Drubiņas pieņemšanas laiki: 7.oktobrī - no pulksten 15:00 līdz 17:00, 21. un 28.oktobrī - no pulksten 14:00 līdz 16:00.

Ar novembri pieņemšana būs pirmdienās no pulksten 14:00 līdz 16:00. Tāpat kā līdz šim pacientus pieņemt turpina arī pediatre Dagmāra Mūrniece. Viņas pieņemšanas laiki: 10.oktobrī - no pulksten 10:00, 16.oktobrī - no pulksten 14:00 un 22.oktobrī - no pulksten 10:00," stāsta L.Upīte.





Speciāliste skaidro, ka pediatrs ir tiešās pieejamības speciālists – pie viņas vecāki ar bērniem var vērsties bez ģimenes ārsta nosūtījuma. Konsultācijas pieejamas kā valsts apmaksāts pakalpojums, vienīgi pirms apmeklējuma reģistratūrā jāsaņem pacienta karte.