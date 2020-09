Gulbenē ar zagtu auto sabojā elektrosadales skapi

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē, ka 8.septembrī Gulbenes policijas iecirknī reģistrēti 7 notikumi, bijuši 6 izsaukumi.

Ceļu satiksmes jomā uzrakstīti 5 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 4 bijuši par ātruma pārsniegšanu.

8.septembrī ap pulksten 7.10 Gulbenē, Dzelzceļa ielā, pagaidām nenoskaidrots vadītājs, vadot transportlīdzekli, uzbrauca elektrosadales skapim, to bojājot. Automašīnas vadītājs notikuma vietu atstāja, par to neziņojot likumā noteiktajā kārtībā. Skaidrojot apstākļus, konstatēts, ka automašīna ir nozagta Gulbenē no nenožogota laukuma. Policijā ir sākts kriminālprocess, tiek skaidroti notikušā apstākļi un iesaistītās personas.