Gulbenē atklāj eko laukumu dalīti vāktiem atkritumiem

Saskaņā ar līgumu, kas maijā ir noslēgts starp Gulbenes novada pašvaldību un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Pilsētvides serviss”, Gulbenē tika izveidots ekolaukums, kur pilsētas un novada iedzīvotāji varēs bez maksas nodot dalīti savāktos atkritumus. Par to informē SIA "Pilsētvides serviss" sabiedrisko attiecību speciāliste Olga Ribkina.

Ekolaukums ir iekārtots Gulbenes pašvaldības atvēlētajā teritorijā 1. maija ielā 6. Šajā laukumā katrs novada iedzīvotājs varēs bez maksas nodot sašķirotus un bīstamus atkritumus.

Savākšanas laukumā tiek pieņemti un īslaicīgi uzglabāti nebīstamie atkritumi - plastmasas atkritumi un izlietotais plastmasas iepakojums, koksne un izlietotais koka iepakojums, papīrs un kartons, izlietotais papīra un kartona iepakojums, izlietotais stikla iepakojums, cita veida stikla atkritumi un metāla iepakojums; bīstamie atkritumi - eļļas un smēreļļas, eļļas filtri, akumulatori, baterijas, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, luminiscences spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi un nolietotas riepas. Bīstamos atkritumus uzglabās speciālā bīstamo atkritumu konteinerā speciāli paredzētās tilpnēs/novietnēs.

“Lai padarītu eko laukumu ne vien atbilstoši aprīkotu un lietošanai ērtu, bet arī vizuāli pievilcīgu, SIA “Pilsētvides serviss” apņēmās līdz ar pirmajiem pavasara vēstnešiem investēt finansiālos līdzekļus laukuma teritorijas pilnveidē un sakopšanā. Mēs ceram, ka laukums būs pietiekami pieprasīts un kļūs par efektīvu novada atkritumu šķirošanas infrastruktūras sastāvdaļu, kas pacels šī procesa kvalitāti jaunajā līmenī,” pauž SIA “Pilsētvides serviss” Malienas reģiona vadītāja Kristīne Andrejeva.

Šķiroto atkritumu laukums jau ir atvērts un pieejams apmeklētājiem otrdienās no pulksten 15:00 līdz 19:00, no trešdienas līdz piektdienai no pulksten 9:00 līdz 13:00 un sestdienās no pulksten 10:00 līdz 14:00.