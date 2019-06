Gulbenē atkritumi būs jāizved biežāk

Gulbenes pilsētā no individuālajām dzīvojamajām mājām atkritumi turpmāk būs jāizved ne retāk kā reizi mēnesī, no daudzdzīvokļu mājām – obligāti reizi nedēļā, no vasarnīcu un dārza mājiņu teritorijām – divas reizes gadā. To paredzēs pašvaldības noteikumi, par kuriem deputāti balsos Gulbenes novada domes sēdē 27.jūnijā.

Jaunie noteikumi arī paredzēs, ka pilsētā juridiskajām personām būs jārēķinās ar atkritumu izvešanu reizi mēnesī. Pārējā novada (lauku) teritorijā no individuālajām dzīvojamajām mājām ciemos atkritumi obligāti būs jāizved vienu reizi trīs mēnešos, no viensētām, tāpat no daudzdzīvokļu mājām - vienu reizi divās nedēļās, bet no juridiskajām personām – vienu reizi mēnesī.

Līdz šim pašvaldības noteikumi paredzēja, ka Gulbenes pilsētas un novada ciemu teritorijās apsaimniekotājam (SIA “Pilsētvides serviss”) atkritumi ir jāizved vienu reizi mēnesī, bet pārējā administratīvajā teritorijā – vienu reizi trīs mēnešos.

Pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas speciālists Jānis Šmoteks skaidro, ka atkritumu novadā kļūst arvien vairāk. Korekcijas ievieš arī izmaiņas likumos, kas vērstas uz arvien rūpīgāku un videi draudzīgāku atkritumu apsaimniekošanas politiku. Pašvaldības ir spiestas ar to rēķināties.

Jaunie noteikumi arī definēs iedzīvotājiem obligātu prasību nešķirotos atkritumus mest tikai savos konteineros. Stingri tiks noteikts arī, ka šķirotajos atkritumos nedrīkst mest nešķirotos. Gan vienā, gan otrā gadījumā pārkāpējus varēs sodīt. Kā zināms, arvien plašāk pilsētā un novadā tiek ieviesta videonovērošana, lai kontrolētu situāciju. Pašvaldības policija tiesīga pārkāpējiem rakstīt administratīvos protokolus, par sodu lēmumu pieņem pašvaldības administratīvā komisija.