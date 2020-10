Gulbenē - atsevišķi COVID-19 gadījumi

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) kartē, kur redzama 14 dienu kumulatīvā saslimstība novados, pagājušās nedēļas nogalē iekrāsojās arī Gulbenes novads. Pie mums konstatēti 1 līdz 5 saslimšanas gadījumi.

“Dzirkstele” sazinājās ar SPKC pārstāvi Ilzi Arāju, kura norāda, ka šie ir daži atsevišķi saslimšanas gadījumi Gulbenes novadā, proti, mazāk par pieciem. Viņa arī apliecina, ka šie saslimšanas gadījumi nav konstatēti izglītības vai ārstniecības iestādēs. Vaicājot, vai saslimušo vidū ir tādi, kas atgriezušies no ārzemēm, viņa tuvāk nepaskaidro, uzsverot, kamēr saslimšanas gadījumi ir atsevišķi gadījumi, kā pašlaik Gulbenes novadā, centrs plašāku informāciju nesniedz.

Mediķi atgādina, ka būtiska ir pareiza sejas masku lietošana. Nepareizi lietojot maskas, ko tagad var novērot ļoti bieži, palielinās risku inficēties. Veselības ministrija skaidro, ka pirms uzliek un noņem sejas masku, jānomazgā vai jādezinficē rokas. Sejas maskai pilnībā jānosedz seja no deguna līdz zodam un labi jāpieguļ sejai (deguns nedrīkst būt ārpus maskas). Pēc sejas maskas izmantošanas, tā jāieliek maisiņā, nevis kabatā vai somā. Ja maska ir no auduma, pēc katras lietošanas jāizmazgā vismaz 60 grādu temperatūrā. Vienreiz lietojamo masku nedrīkst izmantot atkārtoti – tā jāizmet, vispirms ieliekot maisiņā. Sejas masku nedrīkst noņemt daļēji, piemēram, novilkt uz zoda vai kakla, un pēc tam lietot atkārtoti. Tāpat nedrīkst aizmirst par divu metru distanci un roku mazgāšanu.