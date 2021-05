Gulbenē būs mobilais mamogrāfs

14. un 26.maijā, 22.jūnijā no pulksten 10.00 līdz 17.00 Gulbenē, Bērzu ielā 20 (stāvlaukumā), no pulksten 10.00 līdz 17.00 būs pieejama mobilā diagnostika. Par to informē “MFD Veselības grupa”.

Ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli bez maksas varēs veikt mamogrāfiju, kā arī par pacienta iemaksu ar ģimenes ārsta nosūtījumu vai par maksu bez nosūtījuma. Tāpat par maksu varēs veikt arī rentgenu un trīs dimensiju automātisko krūšu ultrasonogrāfiju.

Nepieciešams iepriekš pierakstīties uz konkrētu laiku pa tālruni 25 431 313 darbdienās no pulksten 8.00 līdz 18.00.