SIA “Gulbenes nami” valdes loceklis Rihards Korns laikrakstu informē – daudzdzīvokļu mājās Gulbenē ir interese par apkures sezonas uzsākšanu. Piecās mājās šā jautājuma kārtošana jau pabeigta vai atrodas procesā. Pāris mājas pilsētā jau vakar bija pieslēgtas siltuma padevei.

“Ja ir mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas iesniegums, mēs varam organizēt siltuma pieslēgšanu,” saka R.Korns, jo viņa pārstāvētais uzņēmums ir pilsētas daudzu daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājs. Savukārt siltuma centralizētā piegāde ir SIA “Bioeninvest” pārziņā. Šā uzņēmuma valdes loceklis Agris Libeks “Dzirkstelei” uzsver – šodien vairs nav tāda termina “apkures sezonas sākums”. Valstī spēkā esošie normatīvie akti vairs to nenosaka. Viņš zina teikt, ka pilsētā dažās mājās O.Kalpaka un Rīgas ielā jau ir sākuši saņemt centralizēti piegādāto siltumu. Viss esot atkarīgs no pašu gribas un izvēles. “Cilvēki, kas grib komfortu, izvēlas to, bet, kuri negrib, tie salst. Ja iedzīvotāji salst, viņiem nevis jālūdz siltums, bet jāpieprasa,” komentē A.Libeks. SIA “Bioeninvest” mājas siltuma patēriņu redz pēc tā, ko uzrāda siltuma skaitītājs. “Tas ir tāpat kā skaitītājs uzrāda ūdens patēriņu,” skaidro A.Libeks.

SIA “Gulbenes nami” ir siltuma operators Stāķos un Šķieneros, kur arī atrodas salīdzinoši daudz daudzdzīvokļu māju. R.Korns saka – tur pagaidām vēl nav saņemts neviens iesniegums par apkures sezonas uzsākšanu. Kad būs saņemti iesniegumi, tad tiks organizēta pieslēgšana siltumapgādei.