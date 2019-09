Gulbenē dažādas nedienas ar dzīvniekiem

Gulbenē, Skolas ielā, iedzīvotāji, kuri dzīvojamo māju masīvā regulāri ar maizi piebaro tur dīķī mītošās mežapīles, novērojuši, ka kaķi tās medī. Pīļu skaits samazinās. Četrām pašlaik novērota klibošana. Iedzīvotāji uzskata – kaķi esot sakoduši putnus.

Gulbenes dzīvnieku aizsardzības biedrības “Ķepaiņu draugu klubs” vadītāja Ira Žeigure šo situāciju komentē tā: “Mežapīle var pacelties spārnos un aizlaisties vai, ja atrodas krastā, var ielēkt dīķī. Kaķi ir dzīvnieki, kurus nepiesiesim. Viņš pēc dabas ir mednieks. Ja pīļu tramdīšanā vainīgi būtu bijuši suņi, tad varētu aicināt saimniekus labāk pieskatīt savus mīluļus. Vienīgais ierosinājums būtu iedzīvotājiem nebarot pīles, lai neveidotos tāda situācija, ka kaķi izmanto to, ka tie putni tur ir. Jāņem vērā arī, ka ne jau visiem cilvēkiem ir labi nolūki. Kāds pīles baro un dara to no sirds, bet kāds cits var mēģināt putnus noķert, jo tajos redz cepeti.”

I.Žeigure stāsta, ka sāpīgs gadījums nupat Gulbenē ir bijis arī ar mājdzīvnieku – suni, kurš bija pasprucis no privātmājas pagalma, skrējis savā vaļā un iekritis trīs metrus dziļā kanalizācijas akā. Pazudušais dzīvnieks tika meklēts un atrasts pēc vairākām diennaktīm. 11.septembrī Valsts ugunsdzēsība un glābšanas dienesta darbinieki izvilka pusdzīvo suni no akas. “Dzīvniekam palīdzību sniedza veterinārārsts. Kā būs turpmāk, grūti prognozēt. Tika noskaidrots arī, kam pieder zeme, uz kuras atrodas kanalizācijas aka bez vāka. Ir uzdots sakārtot šo vietu. Vākam ir jābūt!” saka I.Žeigure.