Gulbenē deg dzīvoklis, ugunsdzēsēji izglābj četrus cilvēkus

Vakar, 8.aprīlī, pulksten 16.22 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Gulbeni, kur no dzīvojamās mājas bija redzami dūmi un degšana ar atklātu liesmu, informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Vidzemē Sandra Vējiņa.

Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka deg ēkas pirmā stāva dzīvoklis.

"Izmantojot glābšanas maskas, ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotās ēkas otrā stāva izglāba četrus cilvēkus, no kuriem divi bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem bija evakuējušies četri cilvēki," stāsta S.Vējiņa.

Pulksten 17.43 ugunsgrēks tika likvidēts, un tā degšanas platība bija 15m2.