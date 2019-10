Gulbenē divas reizes mēnesī pacientus pieņems neiroloģe Sintija Locāne

SIA “ Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ar novembri sāks pieņemt neiroloģe Sintija Locāne, informē slimnīcu apvienības sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Upīte.





"Gulbenē, sākot no 5.novembra, ārste pieņems divas reizes mēnesī: otrdienās - no pulksten 13.00 līdz pulksten 18.00. Pierakstīties pie speciālistes var pa tālruni + 371 64472809 darbdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00. Līdzi jābūt ģimenes ārsta nosūtījumam. Balvos neiroloģe pieņems pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 13.00 līdz pulksten 17.00. Pie speciālista pierakstīties var pa tālruni +371 64507001 darbdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00," stāsta L.Upīte.