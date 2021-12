Gulbenē divus komunālo maksājumu parādniekus izliek no pašvaldības dzīvokļiem

Gada nogalē vietējie deputāti pieņēmuši lēmumu par vairāku iedzīvotāju izlikšanu no Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļiem – liecina publiskotā informācija par Gulbenes novada domes 25.novembra sēdē izskatītajiem jautājumiem.

Abos gadījumos runa ir par mājām ar liktenīgo numuru 13, tikai tās atrodas dažādās Gulbenes ielās.

Tā Litenes ielā 13 no dzīvokļa paredzēts izlikt iedzīvotāju, kuram ir nenokārtotas maksājumu saistības par dzīvojamās telpas īri 122,71 eiro. Papildus minētajam šim cilvēkam ir nenokārtotas maksājumu saistības arī par iepriekš no pašvaldības īrētā cita dzīvokļa īri 79,88 eiro.

No dzīvokļa Dzelzceļa ielā 13 tiek izlikts iedzīvotājs, kurš nav maksājis īres un komunālo pakalpojumu maksu, kā rezultātā ir nenokārtotas maksājumu saistības 539,70 eiro.

Visiem šiem iedzīvotājiem, ar kuriem pašvaldība nepagarina dzīvokļa īres līgumu, dzīvoklis ir jāatbrīvo mēneša laikā - tātad līdz Ziemassvētkiem. Pašvaldība ir uzdevusi SIA “Gulbenes nami” organizēt minēto dzīvojamo telpu nodošanas – pieņemšanas procedūru atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Novada sociālajā dienestā “Dzirkstele” noskaidroja, ka nevienā no šiem diviem gadījumiem ģimenēs nav bērnu. Tādā gadījumā, ja ģimenēs būtu bērni, tik stingri mēri pieņemti netiktu. Taču sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs laikrakstam uzsver: “Katram cilvēkam ir jāatbild par savu rīcību. Ja netiek maksāta īre, komunālie maksājumi, dzīvokli nākas zaudēt.”