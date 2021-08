Būs apgrūtinoša automašīnu novietošana. Par to ir jādomā katram auto īpašniekam pašam, kur to novietot būvdarbu laikā. Ja ir paredzēta ilgstoša prombūtne, vislabāk auto novietot citā stāvvietā, vai arī jāspēj operatīvi reaģēt, to vajadzīgajā brīdī pārdzenot citur.