Gulbenē kādas mājas dūmvadā deguši sodrēji

21.decembrī pulksten 11.32 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā saņemts izsaukums uz Dzelzceļa ielu Gulbenē, kur vienstāva koka dzīvojamajā mājā no ēkas dūmeņa nāk melni dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka krāsns mūrītī deg sodrēji, kā arī caurulē, kas to savieno ar dūmeni. Lai novērstu sodrēju degšanu, dūmvadā tika iebērti 10 kilogrami sāls. Ugunsdzēsēji glābēji mājas iemītniekiem skaidroja, cik svarīgi ir regulāri veikt dūmvadu tīrīšanu. Vienā no ēkas dzīvokļiem bija uzstādīts dūmu detektors, diemžēl tas savas funkcijas nepildīja, jo tam nebija pievienota baterija. Darbi notikuma vietā tika pabeigti pulksten 12.35.