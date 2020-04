Gulbenē kultūras darbinieku semināru apciemo policija un “Nekā personīga”

“Vai ir pārkāpts pulcēšanās liegums kādā no novada pašvaldības iestādēm?” jautāja vietējais deputāts Intars Liepiņš, piedaloties Gulbenes novada domes 30.aprīļa sēdē, kas notika videokonferences režīmā. Pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone atbildēja – neesot konstatēts, ka šādi pārkāpumi būtu pieļauti kādā pašvaldības iestādē.

Gulbenes kultūras centrā 29.aprīlī ir noticis pašvaldības kultūras iestāžu vadītāju seminārs, kuru pārsteidzis policijas un kanāla TV3 raidījuma “Nekā personīga” veidotāju apciemojums - “Dzirkstelei” apstiprina vietējās pašvaldības vadītājs Normunds Audzišs.

“Šis bija darba seminārs. Ministru kabineta 103.rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” teikts, ka, “neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus”. To var darīt, ievērojot visus citus piesardzības un higiēnas pasākumus. Tāpēc pašvaldības ieskatā pilnīgi nekas nav pārkāpts, jo šis bija darba seminārs darba vajadzībām. To arī skaidrojām raidījuma “Nekā personīga” pārstāvjiem. Viņi noteikti to savā sižetā būs arī izmantojuši kā pamatojumu, kāpēc šāds seminārs tajā laikā tika organizēts, ievērojot visu piesardzību,” pastāstīja N.Audzišs. Uz jautājumu, kāda bija neatliekamā vajadzība šāda semināra organizēšanai un par ko tur runāja, viņš teica, ka to vislabāk varētu pastāstīt pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Gundega Ķikuste. N.Audzišs pieļāva, ka seminārā tika pārrunātas vairākas tēmas, ieskaitot Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienas svinīgu norisi attālinātā formātā 4.maijā.

“Dzirksteles” rīcībā ir neoficiāla informācija, ka semināra norises vietā krēsli bijuši izkārtoti tā, lai dalībnieki būtu ievērojuši savstarpējo distancēšanos.