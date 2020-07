Gulbenē "Latvijas pasta" nodaļa atsāk darbu sestdienās

VAS "Latvijas pasts" 40 pasta nodaļas visā Latvijā no sestdienas, 11.jūlija, atsāk darbu sestdienās. Par to informē "Latvijas Pasta" vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Vineta Danielsone. Klientu apkalpošanu sestdienās atsāks arī 1. pasta nodaļa Gulbenē, kuras darbalaiks būs no 9.00 līdz 13.00.

