No 11.decembra Latvijā izziņots gripas epidēmijas sākums. Par to informē Slimību profilakses un kontroles centrs.Centrs informē, pagājušajā nedēļā gripas izplatība tika novērota arī Gulbenē. Par stacionētiem pacientiem gripas infekcijas gadījumos ziņojusi arī slimnīca Gulbenē. Gulbenes slimnīcas galvenā ārste Ilze Ābrāma “Dzirkstelei” stāsta, ka tie ir bijuši atsevišķi gadījumi, proti, divi gripas slimnieki, kas gulējuši slimnīcā. “Latvijā ir izziņots epidēmijas sākums, bet pie mums vēl nav tā, ka masveidā slimo, bet svētki ir priekšā, cilvēki brauks viens pie otra ciemos, notiks svētku pasākumi bērnudārzos, skolās. Tad jau arī pie mums ar gripu slimos vairāk. Tagad pie mums, galvenokārt, slimo ar angīnu, cirkulē respiratorie vīrusi,” stāsta I.Ābrāma. Viņa atgādina, ja saslimst, ir jāpaliek mājās, nevis jāiet uz darbu, un jāsazinās ar savu ģimenes ārstu. Savukārt centrs atgādina, ka vislabākā aizsardzība pret gripu un gripas izraisītām komplikācijām ir ikgadējā vakcinācija. Ņemot vērā, ka imunitāte izveidojas 14 dienu laikā pēc vakcinācijas un gripas izplatība parasti ilgst vairākus mēnešus – līdz pat maija beigām, vakcinēties pret gripu nav par vēlu arī epidēmijas laikā. Arī I.Ābrāma uzsver, ka vakcinēties vēl nav par vēlu. “Divu nedēļu laikā imunitāte izstrādājas,” skaidro ārste.Centrs norāda, ka no šī gada 1.oktobra valsts apmaksā vakcīnu pret gripu bērniem no 6 līdz 23 mēnešu vecumam un grūtniecēm. Nacionālais veselības dienests atgādina, ka valsts apmaksātu pretgripas vakcīnu 100 procentu apmērā kompensē arī bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam, ja bērns slimo ar kādu hronisku saslimšanu, 50 procentu apmērā tiek kompensēta personām vecumā no 65 gadiem un pieaugušajiem ar hroniskām saslimšanām, savukārt vakcinācija 25 procentu apmērā tiek nodrošināta sievietēm līdz 70. pēcdzemdību perioda dienai. Aptiekās Gulbenē “Dzirkstele” noskaidroja, ka gripas vakcīnas pilnā maksa ir aptuveni 12 eiro. Dienests arī atgādina, ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem (ja reģistrētais pacients dzīvo ārsta pamatdarbības teritorijā). Šiem pacientiem par vizīti jāmaksā valstī noteiktā pacienta iemaksa – 2,85 eiro.