Sestdien, 1.jūnijā, Gulbenes vecajā kapsētā pēdējā gaitā tika pavadīts tuvinieks, “Dzirkstelei” stāsta Sandra Kursīte.

“Bēres bija dienas vidū. Vēl pašā vakarā vēlreiz bijām pie kapa. Viss bija, kā nākas. Nākamajā dienā cilvēki jau mums pavēstīja, ka jau pulksten 12.00 no kapa pazudis sestdien tur uzliktais krusts. Devāmies skatīties paši. Krusta patiešām nebija! Aizgājēja fotogrāfija bija nomesta turpat, bet krusts pazudis bez pēdām. Apstaigājām tuvāko apkārtni ar domu, ka varbūt kaut kur atradīsim mētājamies. Nekur neredzējām. Lieki sacīt, ka notikušais ir kaut kas nesaprotams. Tā taču cilvēki nedara! Tas nav ētiski! Protams, esam pasūtījuši jaunu kapa krustu un noliksim to apbedījuma vietā,” saka Sandra Kursīte.







Gulbenes labiekārtošanas iestādes kapsētu apsaimniekošanas speciāliste Valda Kupce šo gadījumu “Dzirkstelei” komentē: “Nekad līdz šim neesmu dzirdējusi par šādiem gadījumiem Gulbenē. Krusts no kapa līdz šim nevienam nav bijis nozagts. Šis gadījums patiešām ir nesaprotams un satraucošs. Kapsēta ir publiski pieejama. Ir bijis, ka cilvēki sūdzas par to, ka no kapa nozagtas puķes, kapu vāzes, grābeklis, pat kapu apmales. Bet krusts – nekad līdz šim. Ne reizi vien kapsētā nozagts arī koplietojamais akas spainis.”