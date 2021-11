Gulbenē pašlaik notiek plānveida elektrotīkla remonta un modernizācijas darbi, kuru gaitā tiek nomainītas kabeļlīnijas, kā arī konkrēti gaisvadu līniju posmi tiek pārbūvēti kabeļu risinājumā vai rekonstruēti. Par to “Dzirksteli” informē akciju sabiedrība “Sadales tīkls”.

“Sadales tīkla” komunikācijas funkcijas preses sekretāre Alīna Kozlovska stāsta, ka Skolas ielā un posmā no Rīgas ielas 24 līdz Rīgas ielai 30 notiek zemsprieguma (0,4 kilovolti) kabeļu nomaiņa. Esošās kabeļlīnijas ir savu laiku nokalpojušas un tiek aizstātas ar jaunām. Darbus Skolas ielā plānots pabeigt līdz 30.novembrim, bet darbus Rīgas ielā – līdz 10.decembrim.

Savukārt posmā no Zvaigžņu ielas līdz Viestura ielai notiek vidējā sprieguma (20 kilovoltu) gaisvadu līniju modernizācija, tās pārbūvējot kabeļu izpildījumā. Kabeļlīniju risinājums ir drošāks, un praktiski laikapstākļi tos neietekmē. Šos darbus plānots pabeigt līdz 13.decembrim.

Tāpat darbi norisinās arī posmā no Blaumaņa ielas līdz Asarupes ielai, kur notiek 20 kilovoltu gaisvadu līnijas rekonstrukcija. Šos darbus plānots pabeigt līdz 27.decembrim.

“Sadales tīkls” visā Latvijā uztur elektrotīklus gandrīz 93 000 kilometru kopgarumā. Lai ikvienam klientam nodrošinātu kvalitatīvu, nepārtrauktu un drošu elektroapgādi, ļoti būtiski ir regulāri elektrolīniju remonta un modernizācijas darbi. Šo darbu veikšana ik gadu palīdz klientiem samazināt gan plānoto, gan neplānoto (avārijas elektrotīklā) elektroapgādes pārtraukumu ilgumu.

“To, ka investīciju projekti un tīkla modernizācija dod rezultātus, parādīja arī šī gada pirmā rudens vētra (oktobra beigās), kas daudzām valstīm Eiropā bija pārbaudījums, arī mūsu kaimiņiem – Igaunijai un Lietuvai, kur stiprā vēja dēļ bez elektrības bija palikuši vairāki desmiti tūkstošu mājsaimniecību. Arī Latvijā bijām gatavi masveida bojājumu situācijai un mobilizējām uzņēmuma resursus potenciālo bojājumu novēršanai, taču plaši bojājumi elektrotīklā nenotika,” saka A.Kozlovska.