Gulbenē notiks tradicionālais Lāčplēša dienas gājiens

Gulbenē pulcēšanās Lāčplēša dienas lāpu gājienam 11.novembrī notiks pulksten 17.30 pie Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas. Pulksten 18.00 sāksies lāpu gājiens no Ābeļu iela 2 pa O.Kalpaka ielu uz Vecgulbenes muižas parku, tad pa Brīvības ielu uz Brīvības pieminekli par Latvijas brīvību kritušajiem Gulbenes draudzes locekļiem. Notiks uzrunas, muzikāli priekšnesumi, himnas dziedāšana, ziedu, lāpu, svecīšu nolikšana pie pieminekļa. Iedzīvotāji aicināti ņemt līdzi sveces un lāpas. Satiksme nedaudz tiks ierobežota uz to brīdi, kad virzīsies gājiens konkrētajā posmā. Pēc piemiņas brīža pie pieminekļa Gulbenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks ekumenisks dievkalpojums. Par to “Dzirksteli” informē Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.