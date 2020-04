Gulbenē novēro bīstamu bērnu izklaidi

Bīstamu veidu, kā Gulbenē izklaidējas bērni, ir novērojusi ārste un vietējā deputāte Ieva Grīnšteine. “Dzirkstelei” viņa stāsta, ka nesen uz ielas sabārusi kādu puišeli, kurš speciāli nogaidījis, kad brauc mašīna, un tad skrējis pāri ielai mašīnai tieši priekšā. Tādā veidā zēns riskējis ar savu dzīvību. Kas par to ir atbildīgs no likuma viedokļa? Vai ir saņemtas reālas sūdzības par šādiem gadījumiem?

Policija šādu informāciju nav saņēmusi

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne “Dzirkstelei” saka: “Šobrīd Gulbenes iecirknī šāda informācija nav saņemta, bet to noteikti nevarētu nosaukt par izklaidi un vecākiem ar bērniem vajadzētu pārrunāt ceļu satiksmes noteikumus. Ņemot vērā, ka daļa bērnu ikdienā dodas kājām vai brauc ar velosipēdu, Valsts policija atgādina par vienkāršām lietām, kas bērna gaitas padarīs drošākas. Tāpat vienmēr jāatceras, ka bērni mācās no vecākiem, tāpēc viņiem jārāda labs piemērs. Līdz 10 gadu vecumam pārvietoties ar velosipēdu bērns drīkst tikai

pieaugušo pavadībā. Pārrunājiet ar bērnu ceļa zīmes un to nozīmi, krustojuma šķērsošanas jautājumus, pamatpienākumus satiksmē un velosipēdu vadītāju atrašanos ceļu satiksmē.”

Aizrādīt var un vajag

Gulbenes novada pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards “Dzirkstelei” saka: “Ir dzirdēts par tādiem gadījumiem. Pārsvarā tie, kas tā dara, ir vieni un tie paši. Visi tā nerīkojas. Cilvēki mums pastāstīja, kā izskatās šie bērni, mēs braucām, meklējām pēc ārējām pazīmēm. Viņi veikli reaģē. Pagaidām vienreiz izdevās satikt un parunāties. Pabārām. Tie bija mazi bērni. Viņu šādā rīcībā ir saskatāms sīkais huligānisms. Sākumā pietiek aizrādīt. Ja šādi gadījumi arī pēc tam atkārtojas, tad ir jāziņo vecākiem. Labi, ja vienaldzīgi nav arī nejaušie garāmgājēji, kuri runā, aizrāda bērniem. Raustīt aiz rokas gan nevienu nevajag! Mēs zinām, kā tas var beigties. Kā emocionāla trauma. Bet aizrādīt, protams, var un vajag. Var arī nodot informāciju par redzēto jebkurai policijai – gan pašvaldības, gan valsts. Tad aizbrauksim, apskatīsimies, kas notiek.”

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs šajā sakarā saka: “Bērniem ir ļoti daudz enerģijas. Skola, pulciņi – viss tas, kas iepriekš bija pieejams, noteikti ikdienā noņēma bērniem vienu daļu enerģijas, un tā arī ļoti lietderīgi tika ieguldīta. Tagad šī enerģija noteikti daudzkārt paliek pāri. Bērnam izpausmes enerģijas izlikšanai var būt ne pārāk tradicionālas. Protams, vecākiem par to daudz ir jārunā ar saviem bērniem.”