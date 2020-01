Gulbenē par svētku salūtu izrunās ar speciālistiem; “ManaBalss.lv” aicina parakstīties pret svētku uguņošanu

Sabiedrisko iniciatīvu portālā “ManaBalss.lv” ievietots aicinājums parakstīties par liegumu pašvaldībām tērēt naudu svētku uguņošanai.



“Vēlamies pārtraukt ar svētku uguņošanām saistīto naudas šķērdēšanu un dzīvnieku biedēšanu. Sevišķi jau laikā, kad finansējuma trūkuma dēļ nevar nodrošināt adekvātu veselības un izglītības budžetu,” vēstīts aicinājumā.



Pagaidām atbalstu šai iniciatīvai pauduši vairāk nekā 2000 cilvēki, bet, lai tā nonāktu politiķu dienaskārtībā, nepieciešami vismaz 10 000 parakstu. Masu saziņas līdzekļi vēsta, ka, piemēram, Siguldas novada pašvaldība aptaujās iedzīvotājus par to, vai atteikties no uguņošanas gadumijā.



Ko par to domā Gulbenes pašvaldība, “Dzirkstelei” atbildi sniedz Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane: “Svētki ir tikko pagājuši. Plānojam ar atbildīgajiem speciālistiem sanākt kopā un izrunāt Jaungada sagaidīšanas pasākumu Gulbenē - gan to, kas bija nupat, gan to, kā tas varētu tikt darīts citreiz. Tad arī izrunāsim jautājumu par salūtu.”