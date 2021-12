Gulbenē prioritāri tiek tīrītas, kaisītas tranzītielas un pilsētas centrs

Sniegputeņi, ko piedzīvojām, ir bijuši vieni no intensīvākajiem pēdējos gados. Dažu dienā laikā izveidojusies pamatīga sniega sega. Snigšanas laikā – aizsniga ceļi un ietves.

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Krevica “Dzirkstelei” stāsta, ka pilsētas ietves, parkus, skvērus kopj un tīra Gulbenes labiekārtošanas iestāde - strādā deviņi sētnieki, ietves tīra četri traktori. Parasti tīrīšana sākas no pilsētas centra.

Tranzītielas Gulbenē tīra AS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajona Gulbenes nodaļa. Pārējās pilsētas ielas tīra SIA “Rubate”. Ielu uzturēšanai izmanto divas kravas automašīnas, kas aprīkotas ar kaisītāju un lāpstu, savukārt divi traktori ir aprīkoti ar lāpstām un autogreideru.

Prioritāri tiek tīrītas, kaisītas tranzītielas - Brīvības, Blaumaņa, Rēzeknes, Rīgas (no Brīvības ielas krustojuma lūdz Blaumaņa ielas krustojumam), kā arī pilsētas centrs.

“Sniegs no pilsētas decembrī jau ir izvests. Un tas tiks darīts arī turpmāk, prioritāri atbrīvojot ielu krustojumus, lai nodrošinātu satiksmes dalībniekiem krustojumu pārredzamību. Sniegs tiek izvests uz Ievugravas un Krapas ielas laukumu. Mazos apjomos labiekārtošanas iestāde izved sniegu arī uz laukumu Aizkapos,” stāsta G.Krevica.