Gulbene sabojā automašīnu un aizbrauc

Gulbenes novads Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē, ka laika posmā no 12. līdz 15.decembrim Gulbenes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā reģistrēti 29 notikumi. Vairums no tiem – ģimenes konflikti, kuri atrisināti pirms policijas ierašanās vai tās laikā, kā arī reģistrēti sabiedriskās kārtības traucējumi, ko radījušas personas alkohola reibumā. Tāpat reģistrētas alkoholisku dzērienu zādzības no tirdzniecības vietām. Reģistrēti divi ceļu satiksmes negadījumi bez cietušām personām. Viens no negadījumiem bija sadursme ar meža zvēru. Savukārt 14.decembrī Gulbenē, Bišu ielā, nenoskaidrota persona ar automašīnu iebrauca stāvēšanai novietotā transportlīdzeklī “Mercedes Benz”, to bojājot un aizbraucot no notikuma vietas, par to neziņojot likumā noteiktajā kārtībā.