Gulbenē sabojāti apgaismes stabi

9.septembrī pulksten 1.00 Gulbenē, O.Kalpaka ielā, kāda sieviete, vadot automašīnu “Honda” un izvairoties no sadursmes ar kaķi, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca apgaismes stabā, bojājot to. Policijā sākts administratīvais process.

10.septembrī pulksten 23.04 Gulbenē, Parka ielā, kāds vīrietis vadīja automašīnu “BMW” un pie nenoskaidrotiem apstākļiem iebrauca ēkas balstā ar apgaismojumu. Ceļu satiksmes negadījumā cietušo nav, bojāts transportlīdzeklis un apgaismojuma lampas. Policijā sākts administratīvais process.

Par to informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde.