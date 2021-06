Gulbenē sāk vētras postījumu sakopšanas darbus un aicina ievērot ierobežojumus

Jāņu naktī Gulbenes novadā plosījās pamatīgs negaiss. Piedzīvojām spēcīgu pērkona negaisu ar krasām vēja brāzmām un lietu. Novērojumu stacijās gan stiprākās vēja brāzmas, gan lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts tieši Gulbenē - attiecīgi 26 metri sekundē un 37 milimetri. Rezultātā daudzviet bija elektroapgādes pārtraukumi, ko radīja gaisvadu līnijās iegāzti koki un to zari, kā arī zibens izlādes laikā bojātie balsti un citi elektrotīkla elementi. Daudzviet lūzuši koki, cietuši māju jumti. Stiprais vējš sabojājis mežaudzes aptuveni 100 hektāru kopplatībā, par to liecina akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” informācija.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis “Dzirkstelei” stāsta, ka, apzinot kopējo situāciju, Vidzemes reģionā esam vieni no vairāk skartajiem šajā vētrā. Savukārt informācijas, ka vētras laikā mūsu novadā būtu cietis kāds cilvēks, neesot.

“Pamatīga skāde ir nodarīta Tirzas kapsētai. Pašreiz mēģinām saprast, ar kādu finansiālo resursu varēsim sakopt, jo tur ar tehniku daudz nevar izdarīt, vairāk nepieciešams roku darbs. Novadā ir cietušas divas pašvaldības ēkas. Bet tur ir apdrošināšana – viena no ēkām ir Stāmerienas kultūras nams, otra – viena no sociālā aprūpes centra saimniecības ēkām. Abām ēkām gan nav milzīgi postījumi. Salīdzinot ar to, kas ir Čehijā, varam būt laimīgi, ka nav tik ļauni. Pilsētā pie sakopšanas darbiem ķeras klāt labiekārtošanas iestāde. Ja netiks galā, tad piesaistīsim palīgspēkus. Arī vecajos kapos un parkā visu uzreiz nesatīrīs, paralēli arī zāle jāpļauj, bet lēnām mēģināsim visu sakopt,” stāsta A.Caunītis.

Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs Gints Āboliņš lūdz iedzīvotājus ievērot uzstādītos ierobežojumus, proti, norobežojošās sarkanbaltās lentes Gulbenes vecajos kapos, kas izvietoti lūzušo koku izvākšanai un iedzīvotāju drošībai. "Cilvēkus aicinām būt saprotošiem un pagaidīt, līdz savu darbu paveiks kopšanas speciālisti. Kapu teritorijā ir daudz aizlūzušu zaru un tādu, kas vienkārši ir ieķērušies kokos, apdraudot tos, kas saviem spēkiem iecerējuši zarus aizvākt. Domājams, ka bez arboristu palīdzības neiztiksim," pieļauj G.Āboliņš. Tas pats attiecas uz parkiem, sevišķi Spārītes parka teritoriju. Pilsētniekiem pastaigām vai skriešanai pašvaldība aicina izvēlēties drošas takas.