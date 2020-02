Gulbenē sniega sega nedaudz saplakusi, ir elektroapgādes atslēgumi

Ceturtdien līdz plkst.11.00 sniega segas biezums Alūksnē pieaudzis no 1 līdz 16 centimetriem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija. Gulbenē, mitējoties snigšanai, sniega sega nedaudz saplakusi - tās biezums sarucis no 10 līdz 9 centimetriem. Par to informē ziņu aģentūra "Leta".



Atbilstoši AS "Sadales tīkls" elektroapgādes atslēgumu kartē publicētajiem datiem reģionā uz ziemeļiem no Gulbenes plkst.11.00 bija reģistrēti 80 avārijas atslēgumi elektrolīnijās.

Stipra snigšana turpinās vietām valsts galējos ziemeļaustrumos - galvenokārt Igaunijas pierobežā. Sniega dziļums Igaunijā dažviet pārsniedzis 30 centimetru.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka valsts galējos ziemeļaustrumos sniega segas biezums ceturtdien vietām sasniegs 20 centimetrus.

Nelieli vai īslaicīgi nokrišņi ceturtdien ir Latvijas lielākajā daļā.