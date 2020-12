Gulbenē steidz iegādāties Ziemassvētku eglītes

Ziemassvētki nav iedomājami bez eglītes. Kā pie tās tikt? Var doties eglītes meklējumos uz mežu, bet var arī to nopirkt.



Pie veikala “Beta” Gulbenē eglītes tirgo gulbenietis Kaspars Ozers. Viņš stāsta, lai arī valstī ir ārkārtējā situācija un kopēja Ziemassvētku svinēšana aizliegta, pēc eglītēm pieprasījums ir liels. “Bija aizliegts tirgot arī eglītes tāpat kā puķes brīvdienās, bet šo ierobežojumu atcēla. Eglītes tirgoju otro gadu, šogad veicas daudz labāk. Pagājušajā gadā eksperimentāli pamēģinājām, šogad esam no audzētavām iepirkuši daudz vairāk eglīšu. Sakarā ar Covid-19 cilvēki nekur nebrauc, bet mājās zaļumu gribas, līdz ar to eglītes pērk labi. Mežā atrast eglīti nemaz nav tik viegli. Mežā var pusi dienas staigāt un neko neatrast - pašam ir tāda pieredze. Savukārt no audzētavām nāk skaistas eglītes. Šogad pircēji grib arī garas, lielas egles, lai tādas būtu ārā pie mājas. Vaicā arī pēc eglēm podiņos ar domu, ka to pēc tam varēs stādīt ārā. Tādu gan mums šogad pārdošanā nav, bet nākamgad, domāju, būs arī tādas,” stāsta K.Ozers.

Viņš atzīst, ka egļu tirgošana nav nekāds lielais bizness. To viņš dara savam priekam. “Uz šejieni meklēt un nopirkt eglīti visi nāk priecīgi. Kad vakarā aizbrauc mājās, pats esi emocionāli uzpildīts jaunai dienai,” saka K.Ozers.

Savukārt, ja ir nolemts eglīti nevis pirkt, bet gan doties pašam uz mežu, tad jāņem vērā, ka akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajos mežos savām vajadzībām vienu eglīti drīkst nocirst: meža ceļu trasēs, grāvjos, stigās, zem elektrolīnijām, pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem.

Eglīti nedrīkst cirst citu īpašnieku mežos bez atļaujas, publiskā dabas parkā, jaunaudzēs, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kas atzīmēta ar ozollapu.

Ideālai eglītei zari visās pusēs izauguši vienmērīgi, zari ir pietiekami stingri, lai nenolīktu zem rotājumu svara, galotne nav pārāk kaila.

Drīkst cirst vai zāģēt tādu eglīti, kura augstumā nepārsniedz trīs metru garumu, eglītes celma caurmēram jābūt mazākam par 12 centimetriem, eglīte jānozāģē līdz ar zemi. Ja atstāj augstu celmu, uz tā var savainoties meža dzīvnieki.

Lai eglīti ilgāk saglabātu, to iestiprina egles kājā, kurai apakšā ir trauks ar ūdeni, un regulāri pārbauda, vai ūdens traukā nav iztvaikojis. Pirms likšanas ūdenī, egles stumbru iezāģē, lai koks labāk uzsūktu mitrumu, ūdenim var pievienot glicerīnu, aspirīna tableti un pāris karotes cukura, kas baros koku.